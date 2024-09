Emma lanza una nueva gama de colchones, AirGrid Elite

/COMUNICAE/

Emma, la marca líder mundial en el segmento online de colchones, continúa su misión de ofrecer los mejores productos de descanso en el mercado mexicano con su último lanzamiento: AirGrid Elite

Este nuevo colchón, único en el mercado mexicano, ha sido diseñado para brindar una experiencia de descanso incomparable, con su innovadora tecnología AirGrid que ofrece una sensación de cero gravedad, frescura al tacto que mantiene las noches superfrescas, y resortes Infinity que eliminan la transferencia de movimiento.

Reinventando el descanso

Emma entiende que los colchones no son como los zapatos; no hay un armario lleno para elegir cada noche. Solo hay uno, y debe ser el adecuado. AirGrid Elite es ese colchón que revoluciona el descanso, diseñado para ofrecer una experiencia inigualable, AirGrid lo tiene todo: brinda soporte para evitar dolores corporales, «siendo tan ligero que no querrás levantarte».

Sensación de ligereza con la tecnología AirGrid

El colchón Elite cuenta con una capa de gel que proporciona una sensación única de ligereza al acostarse, dando la impresión de estar flotando. Este innovador material es ultrasensible al peso, adaptándose instantáneamente a la forma del cuerpo, lo que lo convierte en el colchón ideal para todos, independientemente de la postura al dormir.

Noches sin interrupciones

Gracias a sus resortes infinity, se podrá girar y moverse durante la noche sin siquiera notarlo. El AirGrid Elite se adapta a cada movimiento, brindando una experiencia de descanso sin interrupciones y manteniendo una sensación constante de comodidad.

Adiós a los dolores, al despertar

«Diles adiós a las molestias en caderas y hombros, Emma AirGrid Elite se encarga de distribuir de manera uniforme el peso corporal, lo que proporciona una sensación de alivio de presión en tu cuerpo durante toda la noche».

El único compañero nocturno que se adapta a la temperatura ideal

Según pruebas realizadas en el laboratorio térmico de Emma, se comprobó que el nuevo AirGrid Elite puede disipar un 11% más de calor, manteniendo el cuerpo 1ºC más fresco durante toda la noche gracias a sus diferentes capas lo que ayudará a quedarse dormido más rápido y a despertarse sintiéndose realmente descansado. Lo más increíble es que el material del gel es altamente duradero, que tiene 10 años de garantía. No se altera su forma ni eficacia.

Dirigido a los aficionados del descanso

«Si eres alguien que busca productos que reflejen un estilo de vida saludable, AirGrid Elite es la respuesta perfecta para ti. Sé de los primeros en aprovechar esta nueva tecnología en el mercado mexicano y disfruta de una experiencia de descanso inigualable».

