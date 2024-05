El CCD obtiene la certificación Best Place to Work en República Dominicana para 2024

/COMUNICAE/

CCD, un centro de llamadas nearshore con sede en República Dominicana centrado en ofrecer experiencias excepcionales a los pacientes, anuncia su reconocimiento y certificación entre los Mejores Lugares para Trabajar en República Dominicana para 2024

Esta certificación refleja el compromiso de la empresa de hacer todo lo posible por alcanzar el estatus de mejor empleador en términos de condiciones laborales, y de estar atenta y preocuparse por todos y cada uno de sus empleados.

En una declaración de Jean Frometa, Director de Operaciones, dijo: «Reflexionando sobre mi tiempo en el CCD, ha sido nada menos que excepcional. Participar en este ejercicio de apertura subraya la inquebrantable dedicación de la organización al progreso y al cultivo de un entorno en el que las personas prosperan y las ideas fluyen libremente. El reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar no es solo un hito, sino una plataforma de lanzamiento para un increíble viaje de crecimiento por delante. Me entusiasma formar parte de un equipo comprometido con la mejora continua y el fomento de un ambiente en el que todos puedan prosperar y contribuir».

Ricardo García, Gerente Senior de Proyectos y Activos de TI comentó también sobre este logro: «estoy muy agradecido de que hayamos sido reconocidos por Best Places to Work. No me sorprende que estemos oficialmente certificados, porque el CCD ha demostrado ser un lugar de lealtad, crecimiento y un lugar seguro para trabajar, aprender e innovar. Esto es una prueba de nuestra mejora continua y de nuestros exitosos resultados».

La certificación Best Places to Work es un logro muy codiciado que requiere una dedicación constante e intencionada a la experiencia de los empleados. Al obtener con éxito este reconocimiento, el CCD destaca hoy como una de las mejores empresas para trabajar, proporcionando un gran ambiente de trabajo para todos sus empleados.

Cada año, el programa se asocia con muchas organizaciones de la República Dominicana, de diferentes sectores, para ayudarles a medir, comparar, mejorar sus prácticas de RR.HH y tener acceso a las herramientas y la experiencia que necesitan para lograr un cambio eficaz y sostenible en sus organizaciones.

Más información: www.bestplacestoworkfor.org

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae