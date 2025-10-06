Ducray y Avène presentan innovación dermatológica para dos de las principales preocupaciones de la piel femenina: acné hormonal y envejecimiento cutáneo

Los Laboratorios Pierre Fabre refuerzan su liderazgo en dermatología presentando dos innovaciones que responden a las principales preocupaciones de la piel femenina: Ducray KERACNYL Sérum, diseñado para controlar los brotes de acné hormonal, y Avène RetrinAL Crema, el cuidado antiedad que logra resultados visibles en tan solo 7 días

Con la misión de transformar la ciencia en soluciones dermatológicas efectivas, los Laboratorios Pierre Fabre presentan en México dos innovaciones diseñadas para responder a dos de los problemas más frecuentes en la piel de las mujeres: los brotes de acné hormonal en la edad adulta y los signos visibles del envejecimiento.

Por un lado, Ducray lanza KERACNYL Sérum, un tratamiento pionero que atiende los brotes hormonales relacionados con el ciclo menstrual, mientras que Avène introduce RetrinAL Crema de Noche, un corrector intensivo antiedad con resultados visibles desde las primeras semanas.

KERACNYL Sérum: control de brotes hormonales en cada fase del ciclo menstrual

Aunque suele asociarse con la adolescencia, el acné también afecta a mujeres adultas, especialmente entre los 25 y 40 años, debido a fluctuaciones hormonales. Para responder a esta necesidad poco atendida, Ducray presenta KERACNYL Sérum, respaldado por más de 24 años de investigación y múltiples patentes.

Su fórmula avanzada combina Myrtacine®, Celastrol, Ácido Azelaico, Ácido Glicólico y Monolaurina, ofreciendo eficacia visible en cada fase del ciclo menstrual:

–58 % de granos antes y durante el periodo.



3x menos marcas visibles, incluso después del ciclo.



–79 % de secreción de sebo tras 56 días de uso.



Con textura ultrafluida, matificante y apta incluso durante embarazo y lactancia, KERACNYL Sérum se convierte en un aliado único para la mujer adulta que enfrenta brotes hormonales.

RetrinAL Crema: innovación antiedad que redefine la piel en 7 días

El envejecimiento cutáneo es un proceso natural influenciado por factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, cuyos signos más visibles son arrugas, pérdida de firmeza, manchas y falta de luminosidad. Con más de 30 años de experiencia en el Retinaldehído, molécula precursora de la vitamina A, Avène ha sido pionero en el desarrollo de fórmulas dermatológicas altamente eficaces y tolerantes.

RetrinAL Crema de Noche es el resultado de esta experiencia, ofreciendo beneficios clínicamente comprobados:

Apariencia de hasta 7 años más joven en solo dos semanas.



Efecto lifting visible gracias a la estimulación de la renovación celular.



Potencia los resultados de procedimientos estéticos como láser, peelings e inyecciones.



Su fórmula experta combina:

Retinaldehído: hasta 10 veces más eficaz y 3 veces más rápido que el retinol.



Ácido hialurónico: hidratación profunda y efecto rellenador inmediato.



Niacinamida: unifica el tono y aporta luminosidad.



«El verdadero valor de RetrinAL es que combina eficacia visible en el corto plazo con seguridad a largo plazo, lo que lo convierte en una recomendación de confianza para obtener resultados reales sin comprometer la salud de la piel», destacó el Dr. Javier Ruiz, dermatólogo especialista.

Innovación con respaldo científico

Con KERACNYL Sérum y RetrinAL Crema, los Laboratorios Pierre Fabre refuerzan su compromiso de brindar a mujeres de todas las edades soluciones dermatológicas adaptadas a sus necesidades reales, basadas en investigación clínica, alta tolerancia y resultados visibles.

Más información en:

Hashtags sugeridos: #KeracnylDucray #RetrinALAvène #CienciaQu



Source: Mexicomex Comunicae