Planet Fitness® impulsa el bienestar estudiantil en México a través de su alianza con Tecmilenio

Planet Fitness reitera su compromiso con la juventud al integrar equipamiento de entrenamiento a diferentes escuelas

Esta mañana, Planet Fitness®, la cadena de gimnasios reconocida por su ambiente inclusivo y libre de críticas, reiteró su compromiso con la juventud regiomontana al integrar equipamiento de entrenamiento de alto nivel en los gimnasios de Tecmilenio Las Torres y Cumbres.

En el marco del evento titulado «De la fuerza física a la resiliencia emocional: el rol del ejercicio en el florecimiento juvenil», ambas instituciones hablaron en un panel, del ejercicio como generador de emociones positivas, resiliencia y propósito, no solo salud física. El evento contó con la presencia de David Raya, Director General de Planet Fitness; Iván Guerrero, líder académico del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio; Carlos Rubí, director de salud y bienestar estudiantil de Tecmilenio, y Alejandra Márquez, runner y estudiante de Tecmilenio.

«La alianza con Tecmilenio es muy significativa porque lleva el gimnasio fuera de nuestras instalaciones y lo acerca a la comunidad estudiantil. Con esta iniciativa, Planet Fitness® reafirma su compromiso con la educación y la salud de la juventud regiomontana, y fomenta la actividad física como parte fundamental de una vida saludable y equilibrada», expresó David Raya.

«En Tecmilenio y el IPBI tenemos un ecosistema de bienestar integral. Todo lo que hacemos está centrado en el desarrollo de nuestros estudiantes. Como parte de este ecosistema impulsamos el bienestar físico porque apoya el crecimiento personal, desarrolla el carácter y ayuda a que los estudiantes se sientan bien», comentó Iván Guerrero.

Tecmilenio, institución educativa cuya misión es formar personas con propósito de vida y las competencias para alcanzarlo, busca conectar el bienestar físico, con el emocional y el social. En este marco, la alianza con Planet Fitness® potencia la capacidad de los estudiantes para avanzar con confianza hacia su propósito.

«El ejercicio físico cultiva perseverancia y autorregulación, y al hacerlo con otros crea relaciones más sólidas y fortalece el acompañamiento», agregó Carlos Rubí.

«El deporte no debe ser visto como actividad extracurricular sino como parte de la vida. Construye resiliencia, suma emociones positivas y da rumbo al propósito», comentó Alejandra en representación de la comunidad estudiantil.

La entrega del equipamiento deportivo de alto nivel representa un paso estratégico para inspirar a los estudiantes de Tecmilenio a integrar la actividad física en su vida diaria, fomentando hábitos positivos que fortalezcan su salud, confianza y rendimiento académico.

Aunque esta primera etapa se concreta en dos de los campus de Monterrey, la visión de Planet Fitness® es extender esta colaboración a más sedes de Tecmilenio en todo el país, con el propósito de acercar los beneficios del ejercicio a más jóvenes en México y facilitar que se desarrollen en un entorno saludable y motivador.



