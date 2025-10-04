Despegar registra un aumento del 65% en la búsqueda de hoteles en CDMX para el Gran Premio de México 2025

El evento automovilístico más esperado del año no solo acelera motores, también impulsa el turismo nacional, de acuerdo con cifras de Despegar

La capital mexicana se prepara para recibir la décima edición del Gran Premio de México, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025. Reconocido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como el «mejor evento del año» por quinta ocasión, el evento promete reunir a más de 400 mil aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidándose como una gran oportunidad para el turismo nacional.

En este marco, Despegar -la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica- registró un aumento del 65% en las búsquedas de hoteles en Ciudad de México para las fechas del Gran Premio, lo que refleja el creciente interés de miles de viajeros en disfrutar no solo de la experiencia, sino también de la oferta turística que ofrece la capital.

«El Gran Premio de México es un motor de atracción turística que posiciona a la ciudad en el mapa mundial. En Despegar se percibe un gran entusiasmo de los viajeros por explorar la gastronomía, la cultura y las tradiciones, y es emocionante ser la plataforma que los conecta con experiencias únicas dentro y fuera del circuito», afirma Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

Con los boletos ya agotados, la capital también ofrece experiencias como la transmisión de las carreras en diferentes puntos y restaurantes, al igual que actividades relacionadas con las festividades de Día de Muertos. Además, se puede disfrutar de excursiones a sitios de interés, museos, centros comerciales, eventos culturales y parques al aire libre.

Así, Ciudad de México continúa fortaleciendo su posición como anfitrión estrella de eventos deportivos, como la Fórmula 1, reforzando su atractivo para colocarse entre los destinos turísticos de clase mundial donde el deporte, la cultura y la hospitalidad se fusionan.

De acuerdo con la Secretaría del Gobierno de México, en 2024, se estimó una ocupación hotelera del 79.2% y una derrama económica por servicios turísticos y alojamientos de aproximadamente 2 mil millones de pesos. Sumado a esto, el evento rompió el récord de asistencia por quinto año consecutivo, resultando en una recaudación total de más de 19 mil millones de pesos entre venta de boletos, souvenirs, transmisión en medios masivos, transporte, consumo de alimentos, entre otros, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Despegar dirige todos sus esfuerzos en ofrecer las mejores opciones de viaje, impulsando tanto la experiencia de los asistentes, como a la industria turística nacional. A través de su asistente de inteligencia artificial, SOFÍA, los viajeros pueden planificar su itinerario con base a sugerencias y recomendaciones personalizadas, con un solo clic y desde cualquier dispositivo móvil, transformando la emoción del deporte en recuerdos que se viven más allá de la pista.



Source: Mexicomex Comunicae