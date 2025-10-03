Business Republic presenta top ponentes para su Growth Summit CDMX 2025

Business Republic, la plataforma de conexión B2B, celebra su décimo aniversario con su primer Growth Summit CDMX 2025 este 12 y 13 de noviembre. El evento contará con la presencia de más de 20 líderes, entre los que destacan Ana Victoria García, de Victoria 147, y Xavier López Ancona, fundador de KidZania. Más de 500 profesionales se darán cita para impulsar nuevas oportunidades de negocio

Business Republic, plataforma mexicana que conecta directivos de empresas con proveedores locales mediante metodologías híbridas y conexiones uno a uno, anuncia su elenco de voceros top para su primer Growth Summit CDMX 2025. Entre los más de 20 presentadores, figuran Ana Victoria García, Victoria 147 y Xavier López Ancona, Fundador de KidZania.

Este 12 al 13 de noviembre de 2025, en Jardín Los Cedros (Camino Viejo a Mixcoac 100, CDMX), más de 500 profesionales de marketing, finanzas, RR. HH., y tecnología presenciarán el primer Growth Summit de este emprendimiento para celebrar sus 10 años.

Con su modelo disruptivo de generación de negocios, Business Republic organiza eventos temáticos (RR. HH., marketing, finanzas, noches de networking y una plataforma innovadora para conectar proveedores mexicanos con altos directivos de empresas globales. Su equipo experimentado, asistido por tecnología, realiza conexiones y permite agendar reuniones uno a uno entre corporativos y empresas mexicanas, derribando barreras tradicionales que limitan el acceso de las pymes a las convocatorias.

Business Republic cuenta con una comunidad de más de 5000 ejecutivos, y a través de sus vinculaciones se han generado más de 250 millones de pesos en nuevos negocios y facilitado más de 35,000 reuniones entre empresarios mexicanos y grandes corporativos.

«El beneficio para los proveedores locales es lograr llegar con directivos que tienen presupuesto y están en búsqueda de servicios; competir por mérito, no por cercanía. Para los corporativos, es conectarlos con proveedores locales calificados que cuentan con soluciones de primer nivel y atención personalizada», comenta Hanz Dieter Schietekat, cofundador y CEO de Business Republic.

Para más información sobre participación:

Para más información: https://inbound.black-n-orange.com/growthsummit2025

Boletos y agenda disponibles en Eventbrite y en la web oficial del Growth Summit. (eventbrite.com)

Contacto de prensa: vía formulario o correo que figura en el sitio oficial de Business Republic.



Source: Mexicomex Comunicae