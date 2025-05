Del código a la estrategia: cómo la IA está transformando el desarrollo de software en EPAM NEORIS

La IA Generativa no reemplaza al talento: lo potencia. En NEORIS, CODAI redefine el desarrollo de software, integrando IA desde el inicio para escalar, innovar y crear soluciones alineadas al negocio, con sentido

La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) es un cambio de paradigma, en el loop de Alder López, Líder de AI/Gen AI en EPAM NEORIS. Lejos de limitarse a automatizar tareas, esta tecnología «reformula por completo la manera en que concebimos, diseñamos y ejecutamos el desarrollo de software». Su alcance va mucho más allá del código: abarca la arquitectura, la validación, la experiencia de usuario y, sobre todo, la capacidad de adaptación y evolución de las organizaciones.

Durante años, se ha debatido sobre el potencial disruptivo de la IA, pero el verdadero valor está en la capacidad para acompañar y anticipar decisiones clave durante todo el ciclo de desarrollo. Esa inteligencia estratégica redefine la forma de trabajar. Hoy, los equipos de TI enfrentan una presión constante: entregar soluciones más rápido, con precisión y sin errores. Esto no se resuelve sumando recursos humanos o herramientas aisladas. Se requiere un nuevo modelo de trabajo, con IA integrada desde el inicio, como parte esencial del proceso y no como complemento.

Desde esa necesidad, en NEORIS se desarrolló un enfoque propio: cómo escalar el desarrollo de software sin sacrificar calidad, creatividad ni estabilidad. Así nació CODAI, una metodología que integra GenAI, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y automatización en todas las etapas del desarrollo, desde la planificación hasta la publicación, con foco en la utilidad real y la mejora continua.

CODAI no es una plataforma, sino un marco de trabajo que reinventa el ciclo de vida del desarrollo de software con IA Generativa. Integra modelos y herramientas en cada fase, desde requerimientos hasta producción, priorizando utilidad, trazabilidad y alineación con el negocio. El resultado: un proceso hasta 70% más eficiente y plenamente adaptado a las necesidades reales de quienes lo utilizan.

La clave no es reemplazar al talento humano, sino potenciarlo. Que un analista convierta metas estratégicas en funciones clave desde el inicio. Que un diseñador traduzca requisitos técnicos en prototipos interactivos. Que arquitectos obtengan diagramas listos para implementar y desarrolladores aceleren su trabajo con modelos inteligentes. Cada paso asistido por IA reduce errores, agiliza procesos y libera tiempo para pensar mejor. En la práctica, esto permite decisiones más claras, respuestas más rápidas, validaciones sólidas y entregas alineadas con el negocio. El cambio real no está solo en la automatización, sino en transformar la experiencia de quienes crean soluciones. La IA Generativa, bien integrada, no sustituye el ingenio humano: lo amplifica, lo libera de tareas repetitivas y permite enfocarse en lo que realmente aporta valor.

Incorporar IA al desarrollo de software ya no es un lujo, sino una necesidad estratégica. No todas las organizaciones están listas, y eso es válido. «Lo esencial es comenzar a adoptar una mentalidad que privilegie el propósito sobre la velocidad. El futuro del software no se trata solo de escribir código, sino de crear con sentido: entender qué se necesita, por qué y para quién. La verdadera pregunta no es si debemos usar IA, sino cómo integrarla con criterio y visión. El mayor riesgo hoy no es innovar, sino quedarse atrás».



