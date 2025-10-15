Dahua Technology enciende el espectáculo en gran formato en Infocomm América Latina 2025

Pantallas LED que convierten bares y restaurantes en escenarios colectivos para vivir el fútbol y mucho más

Dahua Technology presentará en Infocomm América Latina 2025 (22 al 24 de octubre, WTC, CDMX) su nueva Serie RE de pantallas LED de alquiler, una solución de gran formato que promete transformar cualquier espacio en un espectáculo visual.

Dahua LED representa el futuro del entretenimiento en bares, restaurantes, hoteles, plazas comerciales y zonas de aficionados. Y llegan justo a tiempo: en vísperas de la gran fiesta del fútbol en 2026.

Dahua LED: El futuro del entretenimiento en gran formato

«No es solo una pantalla. Es el nuevo centro de atención. Con Dahua LED, cada espacio importa y cada experiencia se magnifica en gran formato», señaló Sergio Souza, Director de la división Display de Dahua Technology

La Serie RE: diseñada para grandes experiencias

Con la Serie RE, Dahua introduce una propuesta pensada para eventos en vivo, transmisiones deportivas y espectáculos en gran formato. Su brillo superior, su frecuencia de actualización de 7680Hz y su escala de grises garantizan imágenes vibrantes y fluidas, ideales para partidos, conciertos y experiencias colectivas.

Con Dahua LED, un bar puede convertirse en estadio, un centro comercial en espacio colectivo y un rooftop en palco VIP para vivir el fútbol en gran formato.

México: un mercado en expansión

El momento no podría ser mejor. Según Grand View Research, los ingresos por pantallas LED en México alcanzaron USD 153.5 millones en 2023 y llegarán a USD 372.5 millones en 2030, con un crecimiento anual de 13.5%.

México se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos de América Latina para pantallas exteriores LED, impulsado por la densidad urbana, la publicidad digital y el retail. Además, la gran fiesta del fútbol en 2026 encenderá la demanda de pantallas de gran formato en bares, plazas, hoteles y espacios públicos, donde la experiencia será tan importante como el propio partido.

Donde el entretenimiento cobra vida en gran formato

Bares & Restaurantes

Los bares se transforman en estadios y los restaurantes en foros de música y celebración. Con Dahua LED, cada partido, cada show y cada mesa se vive como en primera fila.

Centros Comerciales (Retail)

El fútbol no se ve en casa, se vive en la plaza. Cada pasillo se convierte en escenario y cada gol en celebración colectiva. Dahua LED convierte al centro comercial en un hub de experiencias de gran formato.

Hoteles

Desde el lobby hasta el rooftop, los hoteles se vuelven anfitriones de zonas de aficionados. Con Dahua LED, se disfruta cada partido en pantalla gigante, como si estuvieran en el estadio.

Eventos & Zonas de Aficionados

Cuando la ciudad vibra, la pantalla de gran formato es la que enciende la pasión. Con Dahua LED, miles de voces se unen en un mismo grito de gol.

Voces de innovación

«En un mundo donde el entretenimiento, la gastronomía y el deporte se fusionan, Dahua LED es la chispa que convierte un momento en espectáculo colectivo. El futuro del entretenimiento está en el gran formato, y se vive en Infocomm 2025», finalizó Sergio Souza.



