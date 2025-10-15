Temporada de fiestas de fin de año 2025: Sensormatic Solutions revela predicciones globales sobre los días de mayor actividad en el retail

El domingo del buen fin (16 de noviembre) en México y el súper sábado (20 de diciembre) en Colombia se perfilan como los días con mayor afluencia de compradores en tiendas

Sensormatic Solutions, el portafolio líder de soluciones globales para el retail de Johnson Controls (NYSE: JCI), publicó hoy sus predicciones sobre los días de mayor actividad comercial durante la temporada navideña en LATAM y otros países. Por tres años consecutivos, Sensormatic Solutions espera que los minoristas mexicanos reciban sus mayores multitudes en el domingo del buen fin (16 de noviembre) seguido del lunes, mientras que en el caso de Colombia al igual que el año pasado, el Súper Sábado (20 de diciembre) se mantiene como número uno.

Esta predicción anual es desarrollada por el grupo de consultoría y análisis de tráfico de Sensormatic Solutions, basado en datos históricos de tráfico navideño y tendencias actuales identificadas mediante su solución ShopperTrak Analytics.

«La temporada navideña en Latinoamérica es clave para el retail, aunque también es un reto ante la creciente competencia y la sensibilidad económica del consumidor», comentó Lizbeth Gutiérrez, Country Leader para Shoppertrak de Sensormatic Solutions. «Los minoristas que logren integrar promociones omnicanal relevantes y personalizadas, basadas en analítica de datos, estarán mejor posicionados para destacar».

Para México se prevé que el tráfico en las tiendas durante la temporada navideña se mantenga relativamente estable, con un aumento del 1% en comparación con el año pasado. Hasta la fecha, el tráfico de este año ha aumentado ligeramente (aproximadamente un 0,9 % de media) en comparación con 2024.

Esta Navidad 2025, caerá en jueves por primera vez en más de una década. Y si bien las promociones tempranas en las semanas previas al Buen Fin/Black Friday y las preocupaciones en torno a la disponibilidad de productos y los aranceles animan a los compradores a adquirir sus regalos antes, el hecho de que las fiestas caigan a final de semana puede traducirse en un periodo de tráfico elevado sostenido en la semana previa a las fiestas navideñas. En cuanto a horarios, al igual que en años anteriores, la tarde será el momento del día con más actividad en las tiendas durante toda la temporada, y es probable que el tráfico alcance su punto álgido entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche.

«Con las predicciones sobre los días de mayor afluencia y una visibilidad completa de la cadena de suministro, las marcas pueden ofrecer experiencias de compra fluidas y convenientes que respondan a las expectativas del consumidor latinoamericano» concluyó Gutiérrez.

Según los datos de tráfico de Sensormatic Solutions, se prevé que los días de compras más concurridos de la temporada para el continente americano sean:

Brasil

23 de diciembre (dos días antes de Navidad) 20 de diciembre (Súper Sábado) 29 de noviembre (sábado después del Black Friday) 28 de noviembre (Black Friday) 22 de diciembre (tres días antes de Navidad)

Canadá

26 de diciembre (Boxing Day) 28 de noviembre (Black Friday) 29 de noviembre (sábado después del Black Friday) 20 de diciembre (Súper Sábado) 13 de diciembre (segundo sábado de diciembre)

Colombia

20 de diciembre (Súper Sábado) 21 de diciembre (Súper Domingo) 23 de diciembre (dos días antes de Navidad) 29 de noviembre (sábado después del Black Friday) 28 de noviembre (Black Friday)

Costa Rica

28 de noviembre (Black Friday) 23 de diciembre (dos días antes de Navidad) 22 de diciembre (tres días antes de Navidad) 20 de diciembre (Súper Sábado) 5. 13 de diciembre (segundo sábado de diciembre)

México

16 de noviembre (domingo del Buen Fin) 21 de diciembre (Súper Domingo) 17 de noviembre (lunes de El Buen Fin) 23 de diciembre (dos días antes de Navidad) 14 de diciembre (segundo domingo de diciembre)

USA

28 de noviembre (Black Friday) 20 de diciembre (Súper Sábado) 13 de diciembre (segundo sábado de diciembre) 21 de diciembre (Súper Domingo) 26 de diciembre (Boxing Day)

Para obtener más información sobre el análisis del tráfico en tienda y la tecnología de Sensormatic Solutions, visitar: https://www.sensormatic.com/es_mx/shopper-insights

