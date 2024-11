Comparte Paula Scher experiencias con estudiantes en la UDEM

/COMUNICAE/

La diseñadora y artista estadounidense, fundadora de Pentagram, ofreció una plática en la Universidad de Monterrey a la comunidad de la UDEM

Paula Scher, la diseñadora y artista estadounidense, fundadora de Pentagram, reafirmó su preferencia por la presencialidad ante estudiantes de la Universidad de Monterrey, a quienes relató algunas experiencias relacionadas con la tecnología en las comunicaciones, a partir de la pandemia por el COVID-19.

«Realmente me gusta la comunidad; me gusta ver expresiones faciales, no caras en Zoom; me gusta hablar en persona; cada vez me cuesta más no hacerlo; también me parece que es más difícil para mis clientes tomar decisiones porque, si son grupos, no hacen contacto visual entre ellos, así que no se puede saber lo que están pensando: eso es un problema», expuso.

Paula Scher impartió una conferencia, y, al término, Scher autografió libros sobre su obra a las y los asistentes al evento. Adicionalmente, se exhibió la exposición Pixels and Pigments, en las Galerías 1 y 2 del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, una muestra de las mejores obras de Paula Scher, en donde se combinan tipografía, color y diversos elementos visuales.

CUMULUS MONTERREY 2024

La diseñadora participó a través de talleres, en el marco de Cumulus Monterey 2024 ‒que por primera vez se desarrolló en suelo mexicano‒, el evento organizado por Cumulus Association, se llevó a cabo del 15 al 18 de octubre y reunió alrededor de 250 académicos, investigadores, educadores, profesionales y creativos de todo el mundo.

Durante el evento, se tuvieron diferentes actividades, como presentaciones de papers, workshops, presentación de posters y así como juntas de trabajo de los grupos de la asociación, en diferentes temas relacionado con la educación en el diseño.

Durante el último día de trabajos, se programaron diferentes tours de tipo arquitectónico por la ciudad para los visitantes, quienes podrán realizar un recorrido por inmuebles emblemáticos como la Catedral de Monterrey, el paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora, El Faro del Comercio, el Teatro de la Ciudad, la Capilla de los Dulces Nombres o el Museo de Arte Contemporáneo, con la participación de la Academia Nacional de Arquitectura.

El evento contó con diversas pistas temáticas, entre las que se incluyen Diseño para el cambio, Futuros especulativos, Educación en arte y diseño y Translocalidad, migración, inmigración y desplazamiento.

Cumulus Association es la asociación líder mundial en educación e investigación en arte y diseño, que cuenta con 370 instituciones miembros de 69 países, y representa un ecosistema dinámico para la internacionalización y la movilidad global, el intercambio de conocimientos y la colaboración en la pedagogía, la investigación y la práctica del arte y el diseño.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae