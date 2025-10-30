Cambridge Isotope Laboratories, Inc. presenta ISOAPI-D en la feria CPhI Frankfurt 2025

Con ISOAPI-D, CIL ofrece a sus socios farmacéuticos un suministro global y seguro de reactivos deuterados, fabricados con los más altos estándares de calidad para un desarrollo más rápido y eficiente de los API

LATINOAMÉRICA (Octubre 30 de 2025). La red global de fabricación de CIL, que incluye instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia, permite a CIL ofrecer una cadena de suministro diversificada y resistente a sus socios farmacéuticos. Todos los productos ISOAPI-D se fabrican en instalaciones con certificación ISO 9001, lo que garantiza los más altos estándares de calidad, el cumplimiento normativo y la trazabilidad completa a lo largo de todo el proceso de producción.

Un componente fundamental de la línea ISOAPI-D es el agua pesada (D₂O), que se obtiene exclusivamente de proveedores autorizados. Este producto es totalmente trazable y no contiene tritio, lo que lo hace compatible con los estrictos requisitos normativos y de seguridad de la industria farmacéutica.

La gama ISOAPI-D también incluye intermedios avanzados que permiten vías sintéticas más optimizadas. Al reducir el número de pasos de síntesis y optimizar la eficiencia de la producción, estos intermedios pueden ayudar a reducir los costes de fabricación y acelerar el tiempo de comercialización de nuevos tratamientos terapéuticos.

Desde 1981, CIL ha sido un proveedor de confianza de materiales deuterados de primera calidad para las principales empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo. Este compromiso de larga data con la calidad y la fiabilidad continúa con el lanzamiento de ISOAPI-D, que ofrece a los clientes un suministro seguro y de alta calidad de reactivos esenciales y reduce el riesgo operativo en sus líneas de desarrollo.

«ISOAPI-D representa el siguiente paso en nuestra misión continua de apoyar la innovación farmacéutica», afirmó Tasha Agreste, directora de Desarrollo Empresarial de Aplicaciones de Reactivos Deuterados de CIL. «Nuestras capacidades de fabricación ampliadas, nuestros rigurosos estándares de calidad y nuestras décadas de experiencia posicionan a CIL como un socio fiable para las necesidades cambiantes de la industria».

Se puede visitar CIL en la feria CPhI Frankfurt, stand n.º 2.0G2, del 28 al 30 de octubre, y descubrir ISOAPI-D, el futuro de la química deuterada para productos farmacéuticos.

Sobre Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL, una filial de Otsuka Pharmaceutical en Japón, es el mayor fabricante y proveedor mundial de isótopos estables y compuestos marcados con isótopos estables.

Con la confianza de colaboradores industriales y académicos desde 1980, los productos de CIL se utilizan en aplicaciones de investigación, diagnóstico, medioambientales, farmacéuticas, diagnóstico médico, OLED e industriales. Las operaciones de CIL incluyen dos instalaciones en el área de Boston, Massachusetts; una gran planta de producción de enriquecimiento de isótopos en Xenia, Ohio; CIL China; CIL Canadá; ABX en Dresde, Alemania (especializada en compuestos marcados con radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer); y Eurisotop en Saclay, Francia.

