BGEANX publicó un plan de servicios para clientes institucionales e impulsó la gestión de criptoactivos hacia una mayor profesionalización

BGEANX presentó un nuevo plan de servicios dirigido a clientes institucionales y de gran volumen, que integra herramientas avanzadas de trading, custodia de activos y estrategias personalizadas para optimizar la eficiencia y reforzar la competitividad en el mercado cripto global

Recientemente, la plataforma BGEANX anunció el lanzamiento de un plan de servicios para grandes clientes, con el objetivo de ofrecer un apoyo de inversión más eficiente y profesional. Esta iniciativa marca un paso clave para BGEANX en la mejora de la experiencia de los usuarios institucionales y la expansión de su participación en el mercado, consolidando aún más la ventaja competitiva de la plataforma en el mercado cripto.

La demanda de los inversionistas institucionales hacia las plataformas de trading va en aumento. Para satisfacer las necesidades personalizadas de los grandes clientes, BGEANX ofrece a los clientes institucionales diversas funciones como operaciones al mayoreo, interfaces API y servicios de custodia de activos. Las operaciones al mayoreo pueden ayudar a los clientes institucionales a ejecutar transacciones de gran volumen de manera eficiente, reduciendo el impacto en el mercado; las interfaces API brindan opciones flexibles para el trading automatizado, lo que permite una ejecución más eficiente de las estrategias; y el servicio de custodia de BGEANX proporciona a los inversionistas institucionales un entorno seguro y conforme para la gestión de activos.

BGEANX entiende profundamente las necesidades de los usuarios institucionales en cuanto a flexibilidad y servicios personalizados. El plan de servicios para grandes clientes no solo resuelve sus puntos críticos en la ejecución de operaciones y el cumplimiento regulatorio, sino que también mejora su capacidad de control de riesgos mediante servicios personalizados, ayudándoles a obtener una ventaja competitiva en el mercado. El lanzamiento de este servicio no solo mejora de manera efectiva la experiencia del cliente, sino que también permite que BGEANX se destaque en el competitivo mercado cripto.

La portavoz de BGEANX, Seraphina, señaló: «BGEANX está comprometida con ofrecer servicios de inversión con visión de futuro a clientes institucionales de todo el mundo, ayudándoles a enfrentar el complejo entorno del mercado cripto. Nuestros servicios les proporcionarán estrategias de entrada y salida del mercado con mayor valor estratégico. En el futuro, continuaremos profundizando en la innovación tecnológica, optimizando y lanzando más funciones y servicios, para asegurar que los usuarios de la plataforma puedan lograr rendimientos sostenibles en un entorno de mercado en constante cambio».

El lanzamiento del plan de servicios para grandes clientes consolidó aún más la participación de mercado de la plataforma BGEANX entre los usuarios institucionales, además de fortalecer su competitividad en la industria cripto y su influencia de marca. Con la continua optimización de la innovación tecnológica y los servicios funcionales, BGEANX ayudará a usuarios de todo el mundo a aprovechar más oportunidades de inversión en el mercado cripto.



Source: Mexicomex Comunicae