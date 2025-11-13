BGEANX obtuvo oficialmente la licencia MSB de EE. UU. y avanzó hacia una nueva etapa de operación conforme

BGEANX obtuvo oficialmente la licencia MSB (Money Services Business) emitida por FinCEN, del Departamento del Tesoro de EE. UU., un paso decisivo que refuerza su compromiso con la conformidad normativa y consolida la confianza de los usuarios en los mercados internacionales

Recientemente, la exchange BGEANX obtuvo oficialmente la licencia MSB (Money Services Business) emitida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EUA, lo que marca un avance importante en el ámbito de la operación conforme a las regulaciones y brinda un sólido respaldo para su expansión en el mercado internacional y la confianza de los usuarios a nivel global.

Como parte importante del sistema de regulación financiera de EUA, la licencia MSB está dirigida principalmente a las instituciones financieras que ofrecen servicios de cambio de divisas, procesamiento de pagos y transacciones de activos digitales, y exige que las instituciones con licencia cumplan estrictamente con las regulaciones relacionadas con KYC («conoce a tu cliente»), AML (prevención de lavado de dinero) y CFT (lucha contra el financiamiento al terrorismo). BGEANX sigue estrictamente los requisitos regulatorios para garantizar la seguridad y transparencia de los fondos y la legalidad de todas las transacciones, cumpliendo con los estándares regulatorios internacionales.

Obtener la licencia MSB significa que BGEANX puede ofrecer servicios de transacción conformes a los usuarios de EUA, sentando una base sólida para ingresar a más mercados regulados en el futuro. La plataforma ya ha establecido una estructura de cumplimiento completa y ha colaborado con instituciones de seguridad financiera y equipos de auditoría independientes para crear un sistema riguroso de supervisión de fondos, asegurando que todas las operaciones comerciales cumplan con los requisitos legales y protejan plenamente los derechos legítimos de los usuarios.

Actualmente, BGEANX continúa mejorando en operación conforme, expansión de mercado y experiencia del usuario. Obtener la licencia MSB le otorga la capacidad de alinearse con las principales plataformas financieras internacionales. La conformidad no solo es clave para el desarrollo sostenible de la exchange, sino que también permite a BGEANX establecer vínculos estrechos con más organismos reguladores regionales y expandir su presencia en el mercado global.

La portavoz de BGEANX, Seraphina, expresó: «Obtener la licencia MSB es un hito importante para BGEANX en el camino hacia una operación conforme. En el futuro, a medida que el entorno regulatorio continúe perfeccionándose, optimizaremos aún más nuestro sistema de cumplimiento, liderando a la industria cripto en el establecimiento de estándares de conformidad unificados y construyendo un entorno de inversión más seguro y justo para los usuarios globales».



