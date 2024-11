Angeline Pompei lanza The Bilingual Book Company con audiolibros bilingües para niños

/COMUNICAE/

Esta nueva empresa ofrece audiolibros bilingües para niños que cuentan con traducciones línea por línea, disponibles en su sitio web.

Angeline Pompei, innovadora en el aprendizaje de idiomas, ha creado The Bilingual Book Company, donde ofrece audiolibros bilingües orientados al aprendizaje por intereses para niños y estudiantes de idiomas. Angeline invita a niños y estudiantes de todas las edades a sumergirse en sus audiolibros bilingües para que puedan leer y escuchar temas que les interesen y, así, logren aprender un nuevo idioma de manera eficaz, incorporándolo a sus actividades y rutinas diarias.

«Para que los niños o los estudiantes adultos aprendan un nuevo idioma, es necesario que practiquen todos los días», destacó Angeline. «Para que una persona haga algo todos los días, tiene que disfrutarlo. Esto se conecta con la idea del aprendizaje basado en intereses. Es fundamental que el aprendizaje de idiomas sea algo placentero, para que pueda convertirse en parte de nuestros rituales diarios».

Las opciones de The Bilingual Book Company permiten que los niños elijan un tema fascinante y lo aprendan en dos idiomas diferentes, de modo que el enfoque no se centre exclusivamente en el aprendizaje del idioma. «Al tener disponibles una variedad de libros, los niños no solo aprenden el idioma, sino que también exploran sus propios intereses», comentó Angeline Pompei. «Contar con una diversidad de libros también les concede a los niños la oportunidad de elegir los temas que les gustaría leer o aprender, convirtiéndolos en aprendices seguros para toda la vida».

The Bilingual Book Company ofrece una colección de audiolibros bilingües con traducciones línea por línea sobre temas seleccionados, cuyo objetivo es inspirar el amor por el aprendizaje en los niños y potenciar las habilidades lingüísticas de los estudiantes de idiomas. «Todos queremos que nuestros hijos se interesen por aprender. Los audiolibros bilingües despiertan la curiosidad y empoderan a los niños para que exploren sus intereses en dos idiomas», explicó Angeline.

La colección para lectores principiantes, a partir de los cuatro años, incluye títulos como Las personas de mi vecindario, Cuando sea grande y Los lugares que he visitado. La mayoría de los niños comienzan a aprender a leer a los cuatro años. Si su hijo está comenzando a leer, ¿por qué no hacer de la lectura en dos idiomas algo natural? Angeline está convencida de que los lectores principiantes pueden aprender a comunicarse en dos idiomas, solo hace falta que lean en ambos idiomas desde el momento en que inician el proceso de lectura. La colección para lectores avanzados o estudiantes de idiomas incluye temas fascinantes como las estrellas y el espacio exterior, los animales y sus hábitats, y las ciudades alrededor del mundo. La variedad de temas motiva a los niños a leer y escuchar un idioma objetivo todos los días, ayudándoles a ganar fluidez.

También hay una sección dedicada al aprendizaje de idiomas que ofrece una amplia biblioteca de vocabulario bilingüe en formato de audio, así como una sección de pronombres y conjugación de verbos bilingües. Aunque sus libros están basados en el aprendizaje por intereses, su sección de estudio del idioma se centra en ayudar a las personas a reconocer patrones y utilizar todos sus sentidos para aprenderlo.

«Para aprender un idioma rápidamente, es necesario ver patrones, escuchar el idioma objetivo y al mismo tiempo leerlo, hablarlo y escribirlo», explicó Angeline. En la sección de aprendizaje de idiomas, cada conjugación verbal bilingüe se repite tanto en texto como en audio. Este enfoque permite a los estudiantes de idiomas identificar y escuchar el patrón en pasado, presente y futuro de forma bilingüe. Las traducciones visuales, línea por línea, facilitan que los estudiantes de idiomas y los niños reconozcan los pronombres, los verbos y el vocabulario correspondiente en los dos idiomas.

Angeline tiene un conocimiento profundo sobre el aprendizaje de idiomas gracias a su experiencia personal. Como alguien que aprendió un nuevo idioma ya en la adultez, pudo identificar la escasez de materiales de enseñanza de calidad para la práctica de lenguas extranjeras. De modo que decidió utilizar su formación, que incluye un título en ingeniería aeroespacial y una certificación en enseñanza (inglés como segundo idioma), para resolver este problema por su cuenta.

«Yo diseñé mi propio material, conformado solo por traducciones línea por línea del inglés al español y del inglés al francés», comentó Angeline en una entrevista exclusiva. «Comencé a producir libros bilingües, y fui un paso más allá al crear audiolibros bilingües. Para ello utilicé voces artificiales que imitan hablantes nativos de inglés, español y francés, y esto les permite a los oyentes seguir el texto». Sus audiolibros bilingües y su material de aprendizaje están disponibles actualmente en los nueve idiomas más ampliamente hablados: inglés, español, francés, italiano, portugués, alemán, mandarín, coreano y japonés.

Al ser canadiense de ascendencia filipina, china e italiana, Angeline habla varios idiomas, entre ellos el inglés, el español, el francés y el italiano. Inicialmente, se inspiró para crear canciones que ayudaran a los adultos a aprender inglés, facilitando que las personas de diferentes países aprendieran este idioma de forma pasiva a través de la música. Angeline tiene la esperanza de que más personas puedan aprender otros idiomas y, al mismo tiempo, crear más oportunidades de trabajo, tanto en sus países de origen como en línea, especialmente ahora que los empleos remotos son cada vez más comunes. Su álbum Verbiage cuenta con una colección de canciones diseñada para que los adultos aprendan inglés, y está disponible en todas las plataformas de streaming.

The Bilingual Book Company ofrece audiolibros bilingües que combinan el inglés con varios idiomas. Más información en: https://thebilingualbookcompany.com.

