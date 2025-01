American Pistachio Growers destaca receta para iniciar el 2025 de forma saludable

Los pistaches, además de ser un excelente ingrediente en diversas recetas, también son una opción ideal como snack. Los expertos recomiendan consumir entre 28 y 30 gramos al día para aprovechar sus múltiples beneficios

El desayuno, para muchos expertos, es la comida más importante del día, ya que es el primer momento en el que se ingieren alimentos después de descansar durante la noche. Es por ello, que se comparte esta deliciosa y nutritiva receta de smoothie, hecho con pistaches americanos, los cuales son reconocidos a nivel mundial por su alta calidad, gracias a los estrictos estándares que poseen durante su proceso de cultivo. Además, de que contienen una amplia variedad de vitaminas y minerales, como la vitamina B6, la vitamina E, el potasio y el magnesio, lo que los convierte en el ingrediente perfecto para obtener un desayuno nutritivo.

Ingredientes:

• 4 bolsas de té verde. 1 taza de pistaches americanos, sin cáscara y picados.1 mango maduro.1 kiwi, pelado y cortado en trozos. ¾ de taza de piña triturada. 4-5 cucharadas de azúcar.

Preparación:

1. Llenar con agua caliente una taza medidora de 450 ml y añadir las 4 bolsas de té verde. 2. Desechar las bolsas de té y dejar reposar durante 5-8 minutos. 3. Enfriar. 4. En una batidora, poner el té, el azúcar, los pistaches americanos y la fruta hasta obtener un puré. 5. Verter la mezcla en 4 vasos, decorar con fruta y servir con pajita.

Los pistaches, además de ser un excelente ingrediente en diversas recetas, también son una opción ideal como snack. Los expertos recomiendan consumir entre 28 y 30 gramos al día para aprovechar sus múltiples beneficios. Estos pequeños frutos secos son ricos en grasas saludables, nutrientes esenciales y vitaminas, lo que los convierte en una de las pocas fuentes vegetales de proteína completa.(1)

Referencias:

1: Bailey, H. M., & Stein, H. H. (2020). Raw and roasted pistachio nuts (Pistacia vera L) are «Good» sources of protein based on their digestible indispensable amino acid score (DIAAS) as determined in pigs. Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/jsfa.10429



Source: Mexicomex Comunicae