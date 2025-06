Adsmovil: Retail Media, la nueva joya de la publicidad que ya mueve más de 136 mil millones de dólares

Con un potencial enorme y una inversión publicitaria en crecimiento, el retail media se convierte en la nueva frontera del marketing digital, pero requiere un enfoque específico y un entendimiento profundo del comportamiento del shopper

Pocas veces en la historia de la publicidad surge una oportunidad que combine datos, audiencias, contexto de compra y conversión directa. Eso es el Retail Media: la intersección perfecta entre medios y comercio. En términos simples, se trata de impactar a los consumidores mientras navegan por los sitios o apps de los retailers —o incluso cuando están físicamente en las tiendas—, con anuncios que realmente tienen sentido para ese momento. «Si buscas protector solar, ves un banner que te lo ofrece. Pero esto va mucho más allá de los buscadores: también es posible impactarte por cualquier otro medio, app o sitio que uses gracias al poder de los datos de compra. Si solés comprar snacks saludables, la tecnología permite que veas ofertas de tu marca favorita, incluso mientras lees noticias o miras un video en streaming», sostiene Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil

El potencial de esta tendencia es enorme. En los últimos años, el Retail Media ha experimentado un cambio notable, marcado por el crecimiento de la inversión publicitaria en este segmento. Según datos de GroupM y Statista, la inversión en Retail Media alcanzó los USD 136 mil millones en 2024 y proyecta llegar a USD 175 mil millones en 2028. No es solo una tendencia, es la nueva frontera del marketing digital.

Pero aquí viene el gran desafío: el Retail Media no es plug & play. No basta con encender una campaña. Implica entender dos mundos que hasta ahora hablaban idiomas diferentes: el del retail y el de la publicidad. Por un lado, los retailers piensan en tickets, inventarios y márgenes. Por su parte, las agencias piensan en CPM, clicks y GRPs. Pero acá en realidad se habla otro idioma, el del shopper. Es un negocio que requiere un setup propio, modelos de atribución específicos y, sobre todo, entender que el éxito se mide en ventas, no solo en impresiones.

Y esto recién comienza. El llamado Retail Media Off-Site, que permite usar los datos de compra para impactar al consumidor fuera de las propiedades del retailer es el verdadero game changer. Una herramienta que escala, que cruza pantallas —del móvil al OOH, del desktop al Connected TV— y que permite a las marcas estar presentes en toda la cadena de compra.

En ese camino, la Addressable TV se perfila como una de las grandes estrellas. Imaginen poder hablarle a ese consumidor que compró un nuevo shampoo esta semana y mostrarle un contenido relevante mientras ve su serie favorita. Ya no es ciencia ficción, es realidad.

El desafío para las marcas será construir estrategias omnicanal que integren datos en tiempo real, creatividad dinámica y medición precisa. Las oportunidades para personalizar la experiencia de compra nunca fueron tan grandes. Retailers y anunciantes que logren capitalizar este nuevo ecosistema tendrán una ventaja competitiva enorme en el mercado. La clave está en colaborar, innovar y medir. Y, por sobre todo, en animarse a experimentar, testear y optimizar en un entorno que evoluciona semana a semana.

«El Retail Media se ha convertido en una herramienta clave para captar la atención de los clientes en el momento de decisión de compra, tanto en el ámbito digital como físico, colaborando al comercio unificado y a lograr experiencias de compra únicas y satisfactorias que fomenten la recurrencia. En definitiva, el Retail Media no solo es una tendencia, es la evolución natural de un mercado que exige más precisión, más relevancia y, sobre todo, más resultados. Bienvenidos al futuro del marketing», concluye el vocero



