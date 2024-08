594 jóvenes mejoran su empleabilidad con la formación de Generation México en 2023

/COMUNICAE/

El 91% de los egresados se mantienen en un empleo, consecuencia de la capacitación técnica como Desarrolladores Java Full Stack, que además considera la preparación en soft skills. Los egresados de Generation México logran triplicar sus ingresos luego de su formación e integración a empresas aliadas que apuestan por el talento joven. Los programas de formación que incluyen habilidades blandas aumentan la probabilidad de empleo en un 12%, de acuerdo con datos del Banco Mundial

Generation México, organización sin fines de lucro que promueve la empleabilidad de los jóvenes, reafirma que los programas que integran capacitación técnica y habilidades blandas son esenciales para insertarse al mercado laboral. Un estudio del Banco Mundial publicado en 2022 revela que «los programas de formación que incluyen habilidades blandas aumentan la probabilidad de empleo en un 12%, en comparación con aquellos que solo ofrecen formación técnica». Esta afirmación se refleja en los resultados de Generation México, que durante 2023 benefició a 594 jóvenes de los cuales 87% estaban desempleados antes de unirse a los cursos de capacitación de la organización.

Mercedes de la Maza, Directora General de Generation México, comentó: «Al considerar competencias blandas o soft skills como parte de nuestra capacitación, estamos asegurando que los jóvenes estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral moderno y contribuir a un México más competitivo y sostenible, sobre todo porque también ayudamos a integrar este talento en empleos formales».

Cabe resaltar que del total de 594 beneficiados en 2023, 416 se graduaron y el 91% de ellos se integraron a un empleo formal a los 6 meses o menos de haber concluido el programa. La colocación de estos perfiles en empleos formales es la misión y el objetivo principal del programa de Generation México, quien mantiene alianzas con 265 empresas que requieren talento jóven; siendo Accenture la empresa que más egresados contrató durante este periodo.

Emily S. B., egresada de la cohorte 33, compartió su experiencia: «Definitivamente, mi vida cambió después del bootcamp. Adquirí habilidades técnicas en tiempo récord y me brindó experiencias, amistades y mentalidades distintas. No me queda más que agradecer a todos los involucrados en ese proceso».

A la fecha, el 91% de los exalumnos se mantienen en un empleo remunerado, mientras que el 85% ha mejorado su situación financiera, triplicando incluso sus ingresos, y el 88% se siente satisfecho con sus vidas, de acuerdo con las encuestas que la organización aplica cada año a sus egresados.

«Cada logro alcanzado es un testimonio del compromiso y la dedicación de toda nuestra comunidad. Continuaremos trabajando incansablemente para seguir transformando vidas y abriendo camino hacia un futuro más brillante y equitativo para todos», señaló Mercedes de la Maza.

El impacto de Generation México en el panorama laboral del país refleja su compromiso continuo con el desarrollo integral de los jóvenes. Con más de 4,000 graduados desde su llegada a México en 2016, la organización ha demostrado su capacidad para transformar vidas a través de la formación en habilidades técnicas y blandas, facilitando la inserción laboral de los jóvenes en empresas que apuestan por el desarrollo de las nuevas generaciones y el crecimiento a nivel nacional.

Acerca de Generation:

Generation es una organización independiente, sin ánimo de lucro, fundada en 2015 por McKinsey. Su misión es dotar a los jóvenes de las habilidades que requieren para encontrar un empleo bien remunerado, a través de una metodología replicable y escalable. Tiene presencia en 18 países. A nivel global se han graduado más de 100,000 estudiantes, 54% son mujeres. Generation tiene presencia en México desde 2016. Hasta el día de hoy se han graduado más de 4,000 estudiantes, de los cuales 85% han conseguido empleo a los tres meses de haberse graduado e incrementado sus ingresos entre 2 y 5 veces. Las empresas más grandes del país colaboran como empleadores o donantes. Se puede seguir a Generation México en las redes sociales: https://mexico.generation.org/ https://www.facebook.com/generationmexico/ https://www.instagram.com/generation_mxnacional/?hl=es

