25 años de excelencia: Au Pied de Cochon nuevamente recibe el Best of Award of Excellence

Au Pied de Cochon reafirma su excelencia internacional con el Best of Award of Excellence de Wine Spectator

El icónico Au Pied de Cochon reafirma, un año más, su lugar entre las grandes cartas de vino del mundo al obtener el prestigioso Best of Award of Excellence (2 Copas), otorgado por Wine Spectator.

Esta distinción confirma su excelencia en maridajes y su compromiso con la alta cocina, consolidando su posición como referente entre los restaurantes en Polanco para cenar con propuestas exclusivas y atención de primer nivel, a cualquier hora del día, ya que es un restaurante 24 horas.

La excelencia de Au Pied de Cochon, sellada con un codiciado premio

El premio a la excelencia otorgado por la reconocida revista es testimonio de la meticulosa curaduría detrás de su cava.

Con dos copas, este galardón sitúa al restaurante entre los más distinguidos a nivel mundial por la amplitud, profundidad y calidad de su carta de vinos.

Reconoce la diversidad de etiquetas, desde clásicos franceses hasta joyas internacionales, perfectamente armonizadas con su menú.

25 años de historia en uno de los restaurantes abiertos 24 CDMX

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo: meses atrás, Au Pied de Cochon celebró 25 años de servicio ininterrumpido desde su apertura en México, siendo uno de los pocos restaurantes abiertos 24 horas en CDMX que ha logrado posicionarse por su calidad constante.

Ubicado cerca del Auditorio Nacional, se ha convertido en un referente tanto para cenas elegantes como para encuentros nocturnos después de un concierto o evento.

A lo largo de los años, ha sido punto de encuentro para comensales exigentes atraídos por su sofisticación, servicio impecable y platillos legendarios, como los Escargots de Borgoña, la Sopa de Cebolla y el Cassoulet.

Su permanencia y la lealtad de sus clientes son prueba de su éxito constante en un mercado competitivo. Hoy, suma otro mérito por su cava y maridaje, reflejo de una filosofía que cuida cada detalle, desde el primer aperitivo hasta el digestivo final.

Un brindis por el futuro de uno de los mejores restaurantes en Polanco para cenar

Con este nuevo reconocimiento, Au Pied de Cochon celebra su pasado y presente con entusiasmo renovado.

Frédéric Lobjois, chef ejecutivo, reitera su compromiso con la innovación y calidad que los ha distinguido, enriqueciendo su oferta para las nuevas generaciones de comensales.

El equipo invita a quienes buscan restaurantes cerca del Auditorio Nacional o una experiencia inolvidable de alta cocina, a brindar por muchos años más de excelencia culinaria, las 24 horas del día.



Source: Mexicomex Comunicae