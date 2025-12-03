YADEA da a conocer su motocicleta eléctrica insignia Keeness en EXPO MOTO CDMX

En este mismo evento, la marca líder mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas demostró su línea completa en México

YADEA, la marca líder mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas, hizo una brillante aparición en EXPO MOTO CDMX en el World Trade Center de la Ciudad de México. Presentando su línea completa de motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, triciclos y scooters eléctricos, YADEA reafirmó su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica premium al mercado mexicano. En el centro de atención estuvo la motocicleta eléctrica insignia de la marca, la Keeness, que encarna la promesa de YADEA de alto rendimiento y calidad excepcional para los motociclistas en todo México.

Como modelo insignia de YADEA para el mercado mexicano, la Keeness estará disponible en las principales tiendas de YADEA en todo el país. En EXPO MOTO CDMX, la Keeness 2025 debutó con tres nuevas y llamativas opciones de color —Negro-Dorado, Negro-Verde y Blanco-Rojo— atrayendo una gran atención con su diseño audaz y dinámico.

Alto rendimiento y tecnología inteligente

La Keeness está diseñada en torno a la plataforma tecnológica de vanguardia de YADEA. Impulsada por un motor de transmisión central de 11 kW que ofrece un torque máximo instantáneo de 300 N·m, la motocicleta acelera de 0 a 50 km/h en solo 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h, ofreciendo una experiencia de conducción comparable a la de las motocicletas de combustión premium. En cuanto a la inteligencia y la seguridad, la Keeness está equipada con el último sistema de conectividad inteligente de YADEA, que incluye desbloqueo por proximidad Bluetooth y controles remotos basados en aplicaciones. Sus dos baterías de litio extraíbles de 72V32Ah están gestionadas por el avanzado BMS de YADEA, que proporciona más de 40 capas de protección y resistencia al agua IPX7 para garantizar un rendimiento sólido y tranquilidad. El modelo también cuenta con neumáticos de calle de 17 pulgadas, una horquilla delantera invertida y un eficiente sistema de recuperación de energía, que forman la base de su calidad de conducción de alta gama.

La GFX6 atrae un gran interés como el nuevo favorito de movilidad urbana de YADEA

YADEA también exhibió la GFX6, que se ha convertido rápidamente en uno de los modelos de movilidad urbana más populares de la marca desde su debut inicial en EXPO MOTO Guadalajara en mayo de este año. Diseñada para jóvenes motociclistas urbanos, la GFX6 está impulsada por el sistema inteligente AIGO de YADEA, que admite desbloqueo por proximidad Bluetooth, control remoto basado en aplicaciones y uso compartido de cuentas familiares. Su motor TTFAR de alta eficiencia (pico de 1200W) combinado con la batería de grafeno TTFAR ofrece un equilibrio ideal entre tecnología inteligente y comodidad con estilo.

Compromiso con la calidad, el cumplimiento y el servicio local

Los altos estándares de calidad de YADEA van mucho más allá de las especificaciones del producto. Todas las motocicletas eléctricas YADEA vendidas en México vienen completamente certificadas y son elegibles para registro, lo que garantiza la seguridad y el cumplimiento del usuario. Con su presencia de fabricación local, YADEA está profundizando su compromiso a largo plazo con México al adaptar el diseño y la producción de sus productos para satisfacer las expectativas de los motociclistas locales.

Un sólido sistema de posventa refuerza aún más este compromiso. Con el lanzamiento de Keeness en las tiendas de todo el país, YADEA ofrece servicios de garantía en tiendas a nivel nacional, incluida una garantía de batería de 24 meses para los modelos principales, una de las más sólidas del mercado y un testimonio de la confianza de la marca en la calidad del producto.

Un nuevo capítulo para YADEA en México

EXPO MOTO CDMX marca un hito en la continua expansión de YADEA en México. La compañía continuará fortaleciendo su inversión en el mercado local, mejorará su red de ventas y servicios, e introducirá más productos de movilidad eléctrica de alto rendimiento y alta calidad, trabajando junto con los consumidores mexicanos para construir un futuro de movilidad más ecológico e inteligente.

«Haz click aquí para descargar el media kit completo con más imágenes e información de todos los productos Yadea en México».



Source: Mexicomex Comunicae