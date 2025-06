Worky obtiene la certificación ISO/IEC 27001 y refuerza su compromiso contra el fraude

La norma ISO/IEC 27001 representa el estándar internacional más prestigioso en materia de gestión de seguridad de la información. El 37% de las empresas han experimentado amenazas de fraude, hackeo o robo de identidad en nóminas tanto internas como externas. La certificación ISO 27001 y la Garantía Cero Multas son clave para empresas de planillas grandes en un entorno de cambios regulatorios

Worky, compañía 100% mexicana destacada en soluciones en la nube para la gestión de Recursos Humanos y Nómina, ha obtenido la certificación ISO 27001, reforzando así la protección de datos en un entorno cada vez más amenazante para las operaciones de nómina.

Hoy más que nunca, la nómina se ha convertido en un blanco atractivo tanto para defraudadores externos como internos. Dado que contiene información altamente sensible -desde nombres, direcciones y cuentas bancarias, hasta percepciones salariales y datos fiscales-, puede ser utilizada para cometer fraudes financieros, robos de identidad y extorsiones. Y, al ser un proceso periódico que moviliza grandes cantidades de recursos económicos, permite que pequeños desvíos pasen desapercibidos si no se cuenta con mecanismos de control eficaces.

Los fraudes pueden provenir desde dentro o desde fuera. Por ejemplo, hay empleados fantasma, personas que no existen o excolaboradores que alguien vuelve a dar de alta para desviar pagos. También hay quienes manipulan las horas trabajadas para cobrar más. Otros inflan bonos o aumentos que nunca fueron aprobados. Algunos registran pagos duplicados. Y en otros casos, se alteran las deducciones legales para percibir más dinero.

A estos riesgos internos se suman amenazas externas como ataques de ransomware, filtraciones de datos, phishing y denegación de servicio (DoS), que pueden paralizar procesos de nómina y generar pérdidas millonarias. La creciente sofisticación de los ciberataques exige a las organizaciones adoptar medidas preventivas a nivel empresarial.

Garantizar la protección de la nómina en entornos complejos

En organizaciones con planillas grandes y estructuras operativas complejas —como las que operan en sectores de manufactura, retail, logística, turismo o salud— la gestión de nómina es especialmente vulnerable a errores, fraudes internos y ataques externos.

Estos entornos, donde se manejan turnos escalonados, compensaciones variables, pagos por horas extra y diferentes tipos de prestaciones, abren múltiples frentes de exposición: desde manipulaciones intencionales en los registros, hasta accesos indebidos a sistemas sensibles. Un solo error puede escalar en multas, sanciones o pérdidas millonarias.

Una certificación como ISO 27001 representa una garantía de que los datos están protegidos con estándares internacionales. En paralelo, la Garantía Cero Multas de Worky actúa como una capa adicional de respaldo para asegurar que, incluso ante este nivel de complejidad operativa, el cumplimiento y la integridad de la nómina estén blindados.

Para Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky, «esta certificación no es solo un reconocimiento técnico, es una promesa tangible hacia nuestros clientes: que pueden operar con la tranquilidad de que sus datos y los de su equipo están protegidos con los más altos estándares internacionales. La seguridad ya no es un valor agregado; es un diferenciador clave de negocio».

Un respaldo ante sanciones por errores en nómina

En los últimos años, Worky ha gestionado información confidencial de más de 1000 empresas y medio millón de colaboradores. Su enfoque se basa en acompañar a las empresas en el cumplimiento normativo y la modernización operativa, sin comprometer la seguridad. Por ello, además de la certificación ISO 27001, ofrece la Garantía Cero Multas, un respaldo adicional que protege a las compañías de posibles sanciones por errores en nómina.

«La nómina no es solo un proceso operativo, es el corazón de la relación entre una empresa y su gente. Cualquier error o vulnerabilidad puede afectar la confianza y el vínculo con los colaboradores. Obtener la certificación ISO 27001 demuestra que en Worky no solo protegemos datos, sino que garantizamos la continuidad y precisión de un proceso tan sensible como la nómina, con los más altos estándares de seguridad», señaló Carlos Marina, COO de Worky.

Más allá del cumplimiento, esta certificación representa una ventaja operativa y un sello de confianza frente a clientes, inversionistas y aliados estratégicos, agregó. En un entorno donde el 37% de las empresas ya ha enfrentado intentos de fraude relacionados con la nómina, contar con un socio tecnológico que prioriza la ciberresiliencia es hoy una decisión crítica para proteger los recursos más valiosos de cualquier organización: sus personas y su información.



Source: Mexicomex Comunicae