Whoosh prepara su llegada a México y participa en Latam Mobility Monterrey

Whoosh prepara su llegada al mercado mexicano. El pasado martes 3 de marzo, participó en Latam Mobility Monterrey, uno de los encuentros más relevantes de la región

Whoosh prepara su llegada al mercado mexicano y anuncia su participación en Latam Mobility Monterrey, uno de los encuentros más relevantes de la región enfocado en movilidad sostenible, electrificación del transporte, innovación urbana y políticas públicas vinculadas a ciudades inteligentes.

El evento se llevó a cabo el pasado martes 3 de marzo, en el Auditorio San Pedro, y reunió a autoridades, empresas de movilidad, operadores tecnológicos, inversionistas y actores clave del ecosistema de transporte en América Latina.

Para Whoosh, esta participación representa un paso estratégico en el contexto de su próxima entrada al mercado mexicano, prevista para finales de este mes en Monterrey. A través de su presencia en el evento, la compañía busca consolidar su posicionamiento dentro del ecosistema de movilidad en México y generar relaciones clave de cara a su operación en el país.

Durante la jornada, Whoosh contó con un stand dentro del recinto, en el cual:

Dio a conocer a los asistentes qué es Whoosh, cómo funciona, los beneficios que tiene, etc.

Buscó un posicionamiento de marca dentro del ecosistema de movilidad en México con cada uno de los usuarios y asistentes.

Generó vínculos y tuvo conversaciones con autoridades y tomadores de decisión, actores clave dentro de la estrategia de presentación y desarrollo de Whoosh para introducirse al mercado apoyando y sumando las propuestas gubernamentales ecológicas y de movilidad sustentable.

Identificó alianzas estratégicas dentro de su sector.

«En Whoosh están muy entusiasmados con la próxima llegada a México. Creen que las ciudades mexicanas tienen un gran potencial para integrar soluciones de micromovilidad que complementen el transporte público y faciliten los desplazamientos cotidianos. La visión es colaborar activamente con las ciudades y autoridades para desarrollar sistemas de micromovilidad que aporten orden, seguridad y eficiencia al espacio urbano», señaló Sebastián Declety, Country Manager de Whoosh en México.

En este espacio, se presentó un modelo de operación, además de la experiencia en distintas ciudades de Latinoamérica y el proceso de llegada a México. Asimismo, compartió el enfoque en orden urbano, seguridad vial y micromovilidad responsable, pilares que han guiado la expansión en la región.

Como parte de las actividades, Whoosh activó una Escuela de Conducción en las afueras del recinto. Esta iniciativa, que forma parte central de su estrategia de educación vial, se desarrolló en un entorno controlado donde enseñan:

Uso seguro de scooters eléctricos.

Normas básicas de circulación y ley vial.

Convivencia con peatones y ciclistas.

Estacionamiento responsable.

En el marco de Latam Mobility Monterrey, esta actividad funcionó también como una demostración práctica del modelo de educación y seguridad que implementan en las ciudades donde operan, reforzando su compromiso con una micromovilidad ordenada e integrada al entorno urbano.

Whoosh pretende fortalecer las relaciones institucionales al tiempo que busca generar conversaciones con autoridades municipales, equipos de movilidad urbana y transporte, así como con actores vinculados a la planificación urbana y regulación.

El objetivo de esta participación fue presentar su modelo de operación y abrir espacios de diálogo de cara a su próxima entrada al mercado mexicano, compartiendo experiencias, aprendizajes y buenas prácticas desarrolladas en otras ciudades de la región.

Con esta participación, Whoosh reafirma su intención de convertirse en un actor relevante dentro del ecosistema de movilidad en México, apostando por la innovación, la seguridad y la colaboración con autoridades y aliados estratégicos para impulsar ciudades más sostenibles y conectadas.