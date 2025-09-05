VTEX CONNECT LATAM recibe a Marc Randolph, cofundador de Netflix, como main speaker de su edición 2025

El evento reunirá en el Centro Banamex el próximo 25 de septiembre a más de 40 conferencistas internacionales, marcas líderes y miles de asistentes que buscan acelerar la digitalización de sus negocios

Marc Randolph, co fundador de Netflix, será el orador principal en VTEX CONNECT LATAM 2025 el 25 de septiembre en el Centro Banamex, Ciudad de México, la industria del Digital Commerce en Latinoamérica vivirá uno de sus momentos más inspiradores con la participación del primer CEO de Netflix.

Randolph no solo es reconocido por haber cofundado Netflix, sino también por su papel como mentor, inversionista y asesor de startups en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha inspirado a miles de emprendedores con su mensaje sobre la importancia de la creatividad, la adaptabilidad y la persistencia para transformar ideas en negocios de impacto global. Su participación en VTEX CONNECT LATAM será una oportunidad única para conocer de primera mano cómo se gestan proyectos disruptivos y qué estrategias son clave para mantenerse competitivo en la economía digital actual.

Por cuarto año consecutivo, VTEX CONNECT LATAM reunirá a más de 40 conferencistas nacionales e internacionales, más de 50 marcas expositoras –entre ellas AWS, VISA, PayPal, DHL, Amazon y Walmart, y ofrecerá más de 20 horas de contenido especializado. El encuentro se ha consolidado como el espacio en el que el conocimiento, las conexiones y la innovación se convierten en motor de crecimiento para la región.

Además de conferencias y paneles con líderes de empresas como Statista, Nvidia, Montblanc, Forrester y WGSN, los asistentes podrán disfrutar de experiencias de networking únicas y actividades de alto impacto, como el Desayuno de Mujeres en Tecnología y la charla «Mujeres que inspiran: liderazgo femenino en el ecommerce latinoamericano».

El cierre de la jornada estará enmarcado por la charla magistral de Marc Randolph, un referente global que cofundó la empresa que revolucionó por completo la industria del entretenimiento a nivel mundial, y que recordará a todos los asistentes que los grandes cambios comienzan con una idea y el valor de atreverse a ejecutarla.

¿Por qué ser parte de VTEX CONNECT LATAM 2025?

Inspiración directa de líderes globales: escuchar a Marc Randolph es acceder a las ideas y experiencias que transformaron la industria del entretenimiento y que hoy pueden guiar a empresas de cualquier tamaño hacia la innovación. Además, la agenda cuenta con más de 40 reconocidos conferencistas.

escuchar a Marc Randolph es acceder a las ideas y experiencias que transformaron la industria del entretenimiento y que hoy pueden guiar a empresas de cualquier tamaño hacia la innovación. Además, la agenda cuenta con más de 40 reconocidos conferencistas. Networking de alto nivel: la presencia de ejecutivos de compañías internacionales y locales abre la puerta a alianzas estratégicas y oportunidades de negocio únicas.

la presencia de ejecutivos de compañías internacionales y locales abre la puerta a alianzas estratégicas y oportunidades de negocio únicas. Contenido de vanguardia: más de 20 horas de conferencias, talleres y paneles diseñados para que los asistentes se actualicen en tendencias, tecnología y mejores prácticas.

más de 20 horas de conferencias, talleres y paneles diseñados para que los asistentes se actualicen en tendencias, tecnología y mejores prácticas. Experiencia integral: la feria de exposición permitirá descubrir soluciones de más de 50 empresas que impulsan la economía digital.



El VTEX CONNECT LATAM es mucho más que un evento: es un espacio de conexión, aprendizaje y transformación que acelera la innovación en toda Latinoamérica. Y este 2025 promete ser el más inspirador.

Para más información y adquisición de entradas, se puede visitar:https://vtexconnect.vtex.com/home.



Source: Mexicomex Comunicae