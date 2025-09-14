VIVLA llega a México con la manera más fácil de tener una segunda residencia en España

La compañía española de copropiedad gestionada llega a México con Madrid como primer destino, de la mano de Alterna Consulting, filial de Actinver, como socio estratégico. Este innovador modelo permite reducir hasta 85% el costo de adquisición de una propiedad premium frente a la compra tradicional

VIVLA, empresa española especializada en copropiedad de segundas residencias premium, llega a México, un mercado clave en su expansión internacional, ofreciendo a familias y viajeros un modelo que combina acceso a inmuebles exclusivos con optimización del capital.

Su propuesta permite adquirir fracciones escrituradas de propiedades premium, iniciando en Madrid, y disfrutarlas seis semanas al año con administración, mantenimiento y gestión incluidos. El modelo reduce hasta 85% el costo frente a la compra tradicional, maximizando ocupación y evitando que las residencias permanezcan vacías más del 80% del año.

Un diferencial clave es su alianza con THIRDHOME, red privada de intercambio de lujo con más de 17,000 residencias en 100 países. Así, los copropietarios pueden intercambiar semanas y hospedarse en destinos como Maldivas, Aspen, Bora Bora o Toscana, ampliando opciones de disfrute y optimizando su inversión.

El arribo a México busca captar en 12 meses al menos 100 familias, equivalentes a más de 45 millones de euros en transacciones internacionales. Para ello, VIVLA ofrecerá asesoría fiscal y legal personalizada, además de un servicio integral en español que acompaña desde la selección de la propiedad hasta su uso y eventual venta de participación.

«El mercado mexicano tiene un alto perfil de viajeros con estilo de vida global y visión de inversión inteligente. Nuestro modelo les permite acceder a propiedades exclusivas en España con total seguridad legal, gestión profesional y la flexibilidad que demandan las nuevas generaciones de compradores», explicó Carlos Gómez, CEO y cofundador de VIVLA.

¿Cómo funciona VIVLA?

Cada propiedad se divide en 8 fracciones de copropiedad con escritura individual, gestionadas mediante una plataforma tecnológica que ofrece reservas flexibles y transparentes. El modelo incluye administración integral, gastos y mantenimiento compartidos, y acceso a propiedades en zonas prime de Madrid como Salamanca, Chamberí y Jerónimo.

En México, Alterna Consulting será socio estratégico, aportando experiencia en banca privada y soluciones financieras, además de asesoría fiscal y legal personalizada para garantizar un acceso seguro y eficiente a la copropiedad.

«VIVLA representa una nueva forma de invertir en inmuebles en Europa. Es una solución innovadora, validada en Europa, que responde a lo que muchos de nuestros clientes buscaban: patrimonio, disfrute y libertad. Estamos orgullosos de ser el socio que conecta a México con este modelo internacional», señaló Francesc Noguera, CEO de Alterna Consulting

El mercado mexicano tiene gran potencial: según la AMPI, los compradores destinan hasta 35% de sus inversiones inmobiliarias a propiedades en el extranjero, con especial interés en ciudades europeas por su valor patrimonial, oferta cultural y conectividad aérea.

La llegada de VIVLA responde a esta tendencia, ofreciendo un producto con alta plusvalía, liquidez garantizada (con opciones de reventa a partir del primer año) y la tranquilidad de un modelo respaldado por fondos de inversión internacionales, además de una red de arquitectos, decoradores y administradores de alto nivel.

Con su entrada a México, VIVLA planea cerrar su primera ronda de ventas en Madrid durante el último trimestre de 2025, y sumar nuevos destinos europeos estratégicos para el mercado latinoamericano.



Source: Mexicomex Comunicae