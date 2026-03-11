VictoriaFest 2026 reúne a las voces más influyentes del emprendimiento en México

Maca Riva, Michel Rojkind, Mariana Castillo, Liliana Olivares y Juan Lombana encabezarán una jornada de inspiración, aprendizaje y networking el próximo 23 de marzo en el Papalote Museo del Niño

VictoriaFest, el festival que se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes para emprendedoras, líderes y agentes de cambio en México, regresa este 2026 con una nueva edición que promete impactar por su contenido a todos sus asistentes. Por primera vez, el evento se llevará a cabo en el Papalote Museo del Niño, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, el próximo 23 de marzo, a partir de las 8:00 a.m.

Creado por Victoria147, VictoriaFest 2026 reunirá a destacadas figuras del ecosistema emprendedor, empresarial y creativo, entre las que se encuentran Maca Riva, cofundadora de Chisme Corporativo; Michel Rojkind, fundador de Rojkind Arquitectos; Mariana Castillo, cofundadora de Ben & Frank; Liliana Olivares, cofundadora de Adulting; y Juan Lombana, experto en marketing digital e inteligencia artificial. A lo largo del día, compartirán su experiencia, aprendizajes y herramientas prácticas para impulsar proyectos con propósito, resiliencia y visión de crecimiento.

«VictoriaFest es un espacio para provocar conversaciones relevantes, generar conexiones reales y acompañar a las mujeres en la construcción de negocios sólidos y sostenibles. Cada edición está diseñada para que las asistentes se lleven ideas accionables y claridad sobre su siguiente paso», señaló Ana Victoria García, fundadora y CEO de Victoria147.

Más que un evento, VictoriaFest es un punto de encuentro donde el mundo de los negocios, el emprendimiento y lo extraordinario conviven. Un día para inspirarse, aprender, crecer y rodearse de una tribu que sueña en grande y trabaja todos los días para lograrlo.

Experiencias y espacios

VictoriaFest 2026 contará con distintas carpas y experiencias diseñadas para acompañar a las asistentes en su crecimiento personal y profesional:

Carpa de Negocios Conscientes: un espacio que reúne a grandes personalidades del mundo de los negocios para compartir su experiencia y aprendizajes a través de conferencias y paneles.

Carpa Roja: experiencias con voces expertas en reconectar con la esencia, mirar hacia adentro y fortalecer el propósito personal.

Carpa Mundo Victoria147: un punto de encuentro para conectar con la tribu, generar networking, conexiones estratégicas y sesiones de speed mentoring.

Carpa de Aliados: un espacio para conectar con marcas que entienden a las emprendedoras, descubrir propuestas innovadoras y encontrar oportunidades reales para hacer crecer los negocios.

Carpa Prémium: área exclusiva para asistentes con boleto prémium, con lounge, coffee break, lunch boxes, giveaway especial y meet & greet con speakers.

Mercado de Emprendedoras: un espacio para conocer y adquirir productos de más de 25 marcas de emprendedoras mexicanas.

Zona de Comida: área gastronómica con más de 10 opciones para desayunar y comer durante el evento.

Los boletos para VictoriaFest 2026 ya se encuentran disponibles a través de https://victoria147.org/victoriafest/ con distintas modalidades de acceso, incluyendo experiencias prémium y cupo limitado en actividades especiales.

Con esta nueva edición, VictoriaFest reafirma su compromiso de impulsar el liderazgo, la innovación y la colaboración, consolidándose como un evento imperdible dentro del ecosistema emprendedor en México.

VictoriaFest 2026 cuenta con el respaldo de Vegetalistos, Mercado Pago, Tajín, Eurote, Tequila 1800 y Somos Presente como aliados de esta edición.

Para más información, visitar https://victoria147.org/victoriafest/.