Unilever trabaja por un entorno más diverso, equitativo e incluyente

En el marco del Día Internacional del Orgullo, la compañía reitera su compromiso por construir entornos libres de discriminación en el trabajo y la sociedad

Unilever México se une a la celebración del orgullo LGBTQI+ para construir un mundo más diverso, equitativo e incluyente. La empresa líder en bienes de consumo ha trabajado para plasmar iniciativas que protegen los derechos humanos y respalden a la comunidad, con una postura enérgica contra la discriminación.

Entre algunas de sus iniciativas en temas de diversidad destaca su alianza con la organización It Gets Better México, con la que Unilever ha dejado claro su compromiso con la inclusión, además, durante los últimos años, ha sido reconocida en el índice de HRC Equidad MX, realizado por la Fundación Human Rights Campaign, por ser una empresa líder en políticas y prácticas incluyentes para la comunidad LGBTQI+.

Recientemente, Unilever anunció la firma de 10 compromisos de Pride Connection México con el fin de garantizar y promover espacios libres de discriminación y alcanzar objetivos de inclusión y equidad de género.

También, la compañía cuenta con una red llamada «ProUd», cuya misión es fomentar la diversidad e inclusión, rompiendo con estereotipos. Como parte de sus iniciativas, ProUd organiza un evento previo a la marcha con charlas inspiradoras y múltiples actividades para celebrar la diversidad entre sus colaboradores.

«En Unilever sabemos que las diferencias nos enriquecen, por ello, nos sumamos a la conmemoración del orgullo LGBTQI+ como una oportunidad para visibilizar a la comunidad. Esta es una de las muchas acciones concretas que día a día trabajamos para garantizar un ambiente de equidad e inclusión para todos los colaboradores que conforman nuestra organización», mencionó Hugo Salcedo, vicepresidente de Recursos Humanos de Unilever México.

Unilever continuará impulsando el desarrollo de las personas y creando espacios que fomenten una cultura de conversaciones abiertas y honestas; sin prejuicios y asegurando que sean valoradas por su potencial.

Acerca de Unilever

Unilever es una de las compañías líderes a nivel mundial en productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar, Nutrición y Helados, con presencia en más de 190 países y productos utilizados por 3.4 mil millones de personas todos los días. Cuenta con 100,000 empleados a nivel global y en 2023 generó ventas por 59.6 mil millones de euros.

«Nuestra visión es ser líderes globales en temas de sustentabilidad y demostrar cómo nuestro modelo de negocios, orientado al propósito y adaptado al futuro, impulsa un rendimiento superior. Así mismo, tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable».

Unilever tiene presencia en México desde los años sesenta, empleando a más de 7,500 personas en cuatro plantas de producción (Civac, Lerma, Talismán y Tultitlán), 36 agencias de helados, dos Centros de Distribución y Oficinas Corporativas en la Ciudad de México.

Esta operación se enfoca en las unidades de negocio de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Nutrición y Helados, llevando al mercado mexicano marcas como: Knorr, Dove, Hellmann’s, Helados Holanda, AXE, Zest, TRESemmé, St. Ives, PureIt, Pond’s, Rexona, Sedal, eGo, Savilé, entre otras.

