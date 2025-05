Unilever lanza en México Rexona All Body Deo, portafolio compuesto por desodorante en barra, crema y spray

El 74% de las personas ha experimentado preocupaciones de olor en partes del cuerpo más allá de las axilas, pero la mayoría no ha encontrado una solución efectiva. Rexona, líder en protección contra el sudor y el mal olor, es la primera marca que lanza en México este portafolio compuesto por desodorante en barra, crema y spray

Unilever, líder mundial en la categoría de cuidado personal, lanza en México Rexona All Body Deo, una innovación que redefine la protección contra el mal olor, extendiéndose más allá de las axilas —en zonas como pecho, cuello, espalda, ingles o pliegues corporales— para ofrecer una solución integral para mujeres y hombres.

Con este lanzamiento, Unilever y Rexona refuerzan su liderazgo en la premiumización, la ciencia y la innovación, respondiendo a una necesidad creciente en los consumidores: un desodorante diseñado para todo el cuerpo, que brinde protección efectiva sin comprometer el bienestar de la piel.

El mal olor corporal no proviene del sudor en sí, sino de la interacción entre el sudor y las bacterias presentes en la piel. Aunque comúnmente se asocia con las axilas, distintas zonas del cuerpo pueden acumular humedad y convertirse en focos de mal olor.

Dado que sólo el 1% del sudor corporal procede de las axilas, el olor no se limita a ellas y los consumidores piden productos que protejan de los malos olores a distintas partes del cuerpo. Así, el nuevo portafolio de Rexona All Body Deo fue creado con Odour Adapt Technology con ingredientes versátiles que se adaptan a los diferentes olores de todo el cuerpo, y se ha demostrado que los eliminan eficazmente a través de un mecanismo de doble acción que atrapa el olor y neutraliza las bacterias causantes del mal olor para detenerlo desde su origen.

UNA INNOVACIÓN IMPULSADA POR LOS CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR

Las tendencias globales en higiene personal reflejan una transformación en los hábitos de los consumidores:

Más del 60% de las personas han sentido inseguridad o incomodidad por el mal olor corporal en situaciones sociales o laborales.

El 35% de los consumidores están abiertos a probar nuevos formatos de desodorante que brinden protección en todo el cuerpo.

Hasta el 72% de los usuarios buscan una protección que se adapte a su estilo de vida dinámico y activo.

«Unilever está comprometida con liderar la evolución de la categoría de desodorantes. Rexona All Body Deo ofrece una innovación sin precedentes en el mercado mexicano, es un gran lanzamiento que atiende una demanda real de los consumidores por una protección para el mal olor más allá de las axilas», comparte Ernesto Viramontes Riveroll, Director General y Vicepresidente Comercial de Cuidado Personal en Unilever México.

REXONA ALL BODY DEO: PROTECCIÓN EXTREMA PARA QUE NADA TE DETENGA

Rexona All Body Deo lleva la protección al siguiente nivel al neutralizar el mal olor en su origen y brindar hasta 72 horas de protección en todo el cuerpo.

Esta fórmula se adapta a las necesidades de personas activas, permitiéndoles moverse con confianza sin preocuparse por el mal olor ocasionado por el sudor en zonas como muslos, pliegues, glúteos, espalda, pecho y debajo de los senos, asegurando que nada los detenga.

Formatos disponibles para mujeres en dos deliciosas fragancias: «Wild Rose», fragancia aromática delicada, y «Fresh Citrus», fragancia vibrante refrescante.

Aerosol: Protección rápida y ligera para espalda, pecho y pies.

Protección rápida y ligera para espalda, pecho y pies. Barra: Aplicación controlada para zonas delicadas y debajo de los senos.

Aplicación controlada para zonas delicadas y debajo de los senos. Crema: Aplicación suave para muslos, pliegues y glúteos.

Formatos disponibles para hombres:

Aerosol, barra y crema: Protección eficaz en espalda y pies, también se puede aplicar únicamente en órganos genitales externos. Disponible en 2 diferentes aromas: «Ocean Rush», fragancia oceánica energizante, y «Active Fresh», fragancia cítrica refrescante.

«Las personas activas necesitan soluciones que acompañen su ritmo de vida. La sudoración no se limita a las axilas y puede generar incomodidad en zonas como los muslos, glúteos o debajo de los senos. Por ello, desarrollamos Rexona All Body Deo con tecnología avanzada que actúa sobre el microbioma de la piel para combatir el mal olor desde su origen, brindando una protección de alto rendimiento sin comprometer la salud de la piel. Porque el movimiento no debería tener límites», destaca Thalía Reyes, directora de Marketing para Cuidado Personal en Unilever México.

#RexonaNoTeAbandona

IG : @rexonamx



Source: Mexicomex Comunicae