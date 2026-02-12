Unilever de México suma nueve años consecutivos como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+

La empresa impulsa una cultura ganadora, donde la inclusión es motor de crecimiento. El desarrollo del talento y la promoción de entornos laborales seguros con oportunidades reales de crecimiento son el centro de la cultura plural y ganadora de la compañía

En un entorno laboral que requiere liderazgo humano y visión de futuro, Unilever de México fue reconocida por noveno año consecutivo como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ al alcanzar los criterios evaluados por Human Rights Campaign (HRC).

La distinción otorgada por HRC, a través de Equidad MX, evalúa cuatro criterios clave: políticas de no discriminación para personas LGBTQ+, educación continua en diversidad e inclusión, fortalecimiento de redes de afinidad y personas aliadas, y participación activa en acciones públicas que promuevan la inclusión en el país. Esto demuestra un esfuerzo sostenido por garantizar espacios seguros, respetuosos y con oportunidades reales de desarrollo.

«Siempre que las personas se sienten incluidas y valoradas, el resultado se ve en el día a día: equipos más dinámicos, mayor colaboración y muchas ganas de hacer las cosas bien. Este reconocimiento recuerda que la diversidad y la equidad son parte clave de la cultura que seguimos construyendo en Unilever», dijo Guillermo Di Bella, Chief HR Officer de Unilever de México y Foods Latinoamérica.

Esto es resultado de una estrategia que pone al centro lo que más importa, donde líderes y equipos impulsan entornos diversos y equitativos que fortalecen el bienestar, el sentido de pertenencia y el crecimiento del negocio.

«La inclusión se construye en lo cotidiano: en cómo diseñamos nuestras políticas, en los espacios que construimos y en la forma en que acompañamos a las personas para que puedan ser quienes son, con respeto y seguridad. Cuando la inclusión se vive de manera cotidiana, entonces se convierte en una fortaleza para las personas y para la empresa», agregó Di Bella.

Con más de seis décadas en el país, Unilever continúa impulsando un crecimiento sustentable que prioriza el talento, la creación de valor compartido y el desarrollo de nuevas generaciones, creando oportunidades reales para el talento, lo que fortalece un ecosistema laboral basado en la confianza, la empatía y el desarrollo continuo.