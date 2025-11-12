UMAD impulsa la educación flexible con sus Licenciaturas en Línea: estudiar sin límites, con calidad y respaldo universitario

Universidad Madero (UMAD) reafirma el compromiso con la educación de calidad. Licenciaturas en línea, una opción que permite a los estudiantes alcanzar metas profesionales

En un mundo donde el tiempo, la movilidad y la flexibilidad marcan la diferencia, la Universidad Madero (UMAD) reafirma el compromiso con la educación de calidad a través de un innovador modelo de Licenciaturas en línea, una opción que permite a los estudiantes alcanzar metas profesionales sin renunciar a su ritmo de vida.

A diferencia de los programas escolarizados tradicionales, las Licenciaturas en línea de la UMAD ofrecen una formación universitaria con la misma validez oficial, calidad académica y acompañamiento docente, pero con la ventaja de estudiar desde cualquier lugar y en cualquier horario.

Esta modalidad está pensada para quienes buscan equilibrar el desarrollo profesional, familiar y personal sin sacrificar su preparación académica.

Entre los principales diferenciadores de la oferta en línea de la UMAD destacan:

Flexibilidad total de horarios: los estudiantes organizan el tiempo y ritmo de aprendizaje.

Acompañamiento personalizado: cada alumno cuenta con tutores y asesores académicos que brindan seguimiento constante.

Plataforma digital intuitiva y accesible: diseñada para una experiencia educativa dinámica y cercana.

Diplomados paralelos sin costo adicional: los alumnos obtienen títulos complementarios que fortalecen el perfil profesional.

Reconocimiento y prestigio UMAD: más de 40 años formando profesionales con valores, visión global y compromiso social.

Además, la universidad promueve un modelo educativo basado en la autonomía, la disciplina y la aplicación práctica del conocimiento, competencias altamente valoradas en el mercado laboral actual.

«En UMAD saben que la educación no debe tener barreras ni depender de la distancia. Las Licenciaturas en Línea son una respuesta real a las nuevas necesidades de quienes desean seguir creciendo profesionalmente con el respaldo de una institución de prestigio», expresó la Mtra. Pamela Teyssier, responsable académica de UMAD Online, quien invita a acercarse a los programas virtuales que ofrece la UMAD.

Las Licenciaturas en Línea de la UMAD ya están abiertas para inscripciones, con programas diseñados para impulsar el desarrollo integral de los estudiantes y facilitar su inserción exitosa en el mundo laboral.

Para más información sobre inscripciones y programas académicos, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UMAD https://online.umad.edu.mx/modelo-online

Source: Mexicomex Comunicae