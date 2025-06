U.S. Polo Assn. vuelve como socio oficial de ropa y camisetas para Chestertons Polo in the Park

El Festival de Polo de tres días acoge a más de 30.000 asistentes de todo el mundo en Hurlingham Park

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), se enorgullece de haber sido una vez más el patrocinador oficial de ropa y camisetas de Chestertons Polo in the Park, uno de los festivales de polo más grandes y emblemáticos del mundo. Celebrado del 6 al 8 de junio de 2025 en el histórico Hurlingham Park, en el corazón de Londres, la edición de este año dio la bienvenida a más de 30.000 asistentes a lo largo de tres emocionantes días de polo internacional, moda inspirada en el deporte y entretenimiento para toda la familia.

Como patrocinador oficial de ropa y camisetas, U.S. Polo Assn. equipó a todos los equipos participantes del fin de semana, así como los uniformes del personal. La marca también organizó una experiencia de inmersión in situ para los asistentes al evento, con una vibrante carpa de merchandising de U.S. Polo Assn. en la que se exhibieron prendas oficiales del evento de marca compartida, un muro fotográfico inspirado en el polo y modelos interactivos de la marca, junto con concursos y sorteos de gorras.

Ahora en su 15º año, Chestertons Polo in the Park es el único evento de polo que se juega en el centro de Londres y continúa creciendo en prestigio y popularidad como el evento de polo y estilo de vida de tres días más grande de Europa, con partidos de polo llenos de acción, festivales gastronómicos, compras de lujo, entretenimiento y mucho más. El esperado fin de semana comenzó el viernes con el Día Internacional, en el que Inglaterra se enfrentó a Argentina, junto a seis equipos de polo de talla mundial que representaban a diferentes ciudades del mundo. A continuación, el sábado se celebró el Día de las Damas, y el domingo culminó el evento con las Finales y el Día de la Familia, que atrajo a multitud de entusiastas del polo del Reino Unido y de todo el mundo. El equipo Riad ganó el torneo del fin de semana contra el equipo Akrham de Punta Cana por 10-5, y César Crespo, del equipo Riad, fue galardonado con el premio MVP del torneo.

«Chestertons Polo in the Park es un evento único en su clase que reúne el espíritu del polo, nuestra marca U.S. Polo Assn. y la energía de Londres de una manera divertida, elegante y accessible», dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn. «Nuestro patrocinio refuerza la auténtica conexión entre nuestra marca y el deporte del polo, al tiempo que nos ayuda a atraer aún más a los consumidores del Reino Unido en uno de nuestros mercados más importantes y de mayor crecimiento».

La marca mundial y multimillonaria Polo Assn. de EE.UU. sigue expandiéndose por el Reino Unido con la apertura de tiendas en McArthurGlen’s East Midlands y Cheshire Oaks, así como con otros establecimientos físicos previstos en los próximos años. Los consumidores británicos también pueden explorar los últimos estilos de inspiración deportiva de la marca para hombre, mujer y niño en www.uspoloassn.co.uk .

«Como socio estratégico de U.S. Polo Assn. en el Reino Unido, Chestertons Polo in the Park es una plataforma ideal para mostrar la conexión de nuestra marca inspirada en el deporte con el histórico polo inglés», dijo Boo Jalil, CEO de Brand Machine Group, socio de licencias de U.S. Polo Assn. en el Reino Unido. «Esta celebración anual no sólo aumenta la visibilidad de la marca de una manera significativa, sino que también destaca el espíritu divertido, vanguardista y accesible de U.S. Polo Assn».

Con el telón de fondo de una de las sedes más históricas del polo, Hurlingham Park, donde se jugó por primera vez en 1874, el acontecimiento refleja décadas de tradición, como la celebración de la final olímpica de polo de 1908 y múltiples partidos de la Copa Westchester entre Estados Unidos e Inglaterra.

«U.S. Polo Assn. es el complemento perfecto para Chestertons Polo in the Park, y valoramos el apoyo continuo», dijo Rory Heron, Director General de Sportgate International, organizador fundador del evento. «La significativa conexión de la marca con el juego y su estilo mundialmente reconocido aportan autenticidad, accesibilidad y activaciones innovadoras a nuestra espectacular celebración anual del deporte y el estilo de vida en Londres».

Sobre U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en: uspoloassnglobal.com y @uspoloassn.



Source: Mexicomex Comunicae