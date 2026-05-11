Ticombo destaca el papel de la tecnología ante el desafío del acceso a boletos en eventos globales

Ticombo señala que eventos de alta demanda como la Copa Mundial de la FIFA están llevando la demanda de boletos a niveles sin precedentes

A medida que millones de aficionados buscan asegurar su lugar, la disponibilidad limitada, la volatilidad de precios y las dudas sobre la autenticidad de los boletos intensifican la presión, convirtiendo el proceso de compra en una experiencia marcada por la incertidumbre.

En este contexto, el desafío para los aficionados ya no es solo encontrar boletos, sino hacerlo con confianza en que el proceso es claro, confiable y seguro. En escenarios como el Mundial u otros grandes eventos deportivos, es común enfrentarse a plataformas saturadas, condiciones poco transparentes, cambios bruscos de precio y el riesgo constante de adquirir boletos no válidos. La experiencia del fan se vuelve tan relevante como el evento mismo.

Este aumento en la demanda ha puesto sobre la mesa una conversación más amplia: la necesidad de contar con mecanismos más confiables que ofrezcan visibilidad y control a lo largo de todo el proceso de compra. La falta de trazabilidad en muchas transacciones sigue siendo una fuente importante de fricción, especialmente cuando la oferta es limitada y la urgencia por comprar es alta.

Es en estos escenarios de alta presión donde las plataformas digitales comienzan a desempeñar un papel más crítico. Más allá de facilitar la compra, la tecnología hoy busca reducir la incertidumbre, proteger al usuario y permitir dar seguimiento a cada etapa del proceso de compra y venta.

En este contexto, Ticombo ha desarrollado un modelo basado en trazabilidad y transparencia, diseñado para responder a las nuevas exigencias del mercado. A través de su infraestructura digital, la plataforma permite dar visibilidad a cada etapa de la transacción —desde la publicación del boleto hasta su entrega final — ayudando a reducir la incertidumbre tanto para compradores como para vendedores.

«Eventos de alta demanda como el Mundial están haciendo cada vez más evidente que los aficionados ya no solo buscan boletos, sino confianza en cada paso del proceso», señaló Andrés Castañeda, Digital Marketing Manager de Ticombo en México. «La expectativa ha cambiado: ya no se trata únicamente de disponibilidad, sino de contar con una experiencia clara y confiable de principio a fin».

La integración de herramientas como la protección de pagos, la verificación de boletos y el seguimiento de transacciones está redefiniendo el papel de la tecnología en este mercado. Más allá de la eficiencia, estas soluciones buscan mejorar la experiencia del fan, reduciendo fricciones y ayudando a minimizar riesgos en momentos de alta demanda.

La trazabilidad se consolida como un elemento central. Poder conocer el origen, el estado y el recorrido de un boleto contribuye a reducir el riesgo de fraude y a fortalecer la confianza del usuario, especialmente en contextos donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

«Al final, se trata de que las personas puedan vivir estos eventos con mayor tranquilidad», añadió Andrés Castañeda. «La tecnología debe estar al servicio del aficionado, reduciendo fricciones y ayudando a generar confianza en cada interacción».

De cara a los próximos grandes eventos globales, la evolución de la infraestructura digital será determinante para definir la experiencia del fan. En un mercado cada vez más exigente, la transparencia, la seguridad y la trazabilidad se están convirtiendo en estándares esperados por los aficionados y seguidos de cerca por los medios, en la medida en que la tecnología redefine el acceso a los grandes eventos.