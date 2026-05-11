Tecmilenio: México en 2035, el reto y la oportunidad detrás del Día Internacional de la Enfermería

La enfermería se ha convertido en una profesión estratégica para el futuro del sistema de salud en Nuevo León, México. Ante el crecimiento de la infraestructura médica en el estado, la formación de talento especializado se vuelve una prioridad. Tecmilenio apuesta por Monterrey como sede exclusiva de su nueva licenciatura, integrando simulación clínica y la experiencia de TecSalud

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que va más allá del reconocimiento simbólico y abre una pregunta urgente: ¿quién cuidará de México en los próximos años? En un contexto donde Nuevo León se fortalece como un referente en medicina de alta especialidad, marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud, la enfermería surge no solo como una vocación, sino como una de las profesiones más estratégicas y con mayor proyección en el país.

Durante décadas, la enfermería fue percibida como una labor asistencial. Hoy, las y los profesionales de enfermería participan en la toma de decisiones clínicas, coordinan equipos multidisciplinarios y aplican protocolos de alta complejidad. Su rol es, cada vez más, integral y determinante para el funcionamiento de los sistemas de salud.

México no solo requiere más personal de salud, sino profesionales con capacidad de análisis, liderazgo y adaptación. Desde 2022, la Secretaría de Salud ha enfatizado la importancia de fortalecer el personal para la atención directa, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (2023) estima una necesidad de más de 1.6 millones de profesionales de enfermería en el continente americano.

Monterrey: sede estratégica para la formación de vanguardia

Tecmilenio eligió a Monterrey como la sede exclusiva para su nueva Licenciatura en Enfermería. Esta decisión responde a la realidad del sector a través de un modelo que combina el conocimiento académico con la práctica clínica actual.

Estudiar enfermería no solo representa una opción profesional con alta empleabilidad, sino también una oportunidad de impacto social real. Se trata de una carrera que hoy exige preparación técnica, habilidades humanas y una visión estratégica del cuidado. Profesión que estará en el centro de los cambios que vivirá el sistema de salud en la próxima década.

Liderazgo que transforma la atención

La propuesta educativa, desarrollada en colaboración con TecSalud, busca que el estudiante se sumerja en la cultura de excelencia que caracteriza a la salud en Nuevo León. «Hoy más que nunca, necesitamos profesionales de enfermería que no solo cuiden, sino que lideren, tomen decisiones y transformen la atención en salud. La formación debe estar a la altura de estos retos», señala Silvia González, directora de la Escuela de Salud en Tecmilenio.

A través de simuladores clínicos y laboratorios equipados con tecnología de vanguardia, las y los estudiantes desarrollan habilidades esenciales en un entorno controlado antes de enfrentarse a escenarios reales. Este enfoque permite fortalecer la seguridad y la precisión, aspectos fundamentales en el ejercicio profesional moderno.

Para la gente joven en proceso de elegir carrera, la enfermería en Monterrey representa hoy una opción con sentido, estabilidad y proyección. La invitación no es solo a reconocer la labor de quienes ya ejercen esta profesión, sino a reflexionar sobre su futuro. ¿Se está formando a los profesionales que el país necesitará en los próximos años? ¿Se está preparado para responder a una demanda creciente de atención en salud?