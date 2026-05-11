Empty legs: la forma más inteligente de volar con Patriot Aviation

Dentro de la aviación ejecutiva, hay formas de viajar que no todo el mundo conoce

Una de ellas son los empty legs, vuelos que se generan cuando una aeronave tiene que moverse de un destino a otro sin pasajeros a bordo. Lo que antes se veía como un traslado vacío, hoy se ha convertido en una oportunidad interesante dentro de la renta de avión privado.

Volar en un empty leg es aprovechar un vuelo privado que ya estaba programado. La ruta, la fecha y el horario ya están definidos, pero la experiencia es la misma: un vuelo privado, sin filas, ni esperas y con un proceso mucho más ágil. Al tratarse de un trayecto que ya estaba peleando dentro de la operación, estos vuelos se ofrecen a precios muy por debajo de una renta tradicional, lo que acerca la aviación ejecutiva a más personas.

En Patriot Aviation, este tipo de vuelos forman parte del día a día. Su flota opera múltiples rutas nacionales e internacionales, lo que multiplica las oportunidades de empty legs disponibles para los clientes: desde traslados entre las principales ciudades de México hasta conexiones hacia Estados Unidos, el Caribe y otros destinos internacionales.

Es importante mencionar un factor clave: el ahorro de tiempo. Los empty legs mantienen esa sensación de control y rapidez que define a la aviación ejecutiva. El cliente llega, aborda y despega sin complicaciones. Por eso se han vuelto una opción cada vez más atractiva dentro de la renta de aeronaves ejecutivas para quienes buscan viajar mejor, a precios inigualables.

Hoy, los empty legs están cambiando la forma en la que se entiende la aviación ejecutiva. Ya no se trata solo de volar privado, sino de hacerlo de forma más inteligente. Patriot Aviation los integra como parte de su operación, abriendo la puerta a una manera más eficiente de viajar.

Acerca de Patriot Aviation

Patriot Aviation es una empresa líder mexicana de aviación privada, especializada en ofrecer experiencias de vuelo personalizadas, exclusivas y seguras. Ubicada en Toluca y con cobertura internacional, Patriot se enfoca en conectar personas con destinos de manera segura, rápida, eficiente y sin complicaciones.

A Patriot Aviation le apasiona brindar un servicio premium que combine elegancia, puntualidad, discreción y atención al detalle, desde el primer contacto con el cliente, hasta el aterrizaje y más.

Patriot Aviation cuenta con más de 15 aviones en su flota que es versátil y moderna, dentro de los que destacan 3 tipos diferentes de aviones: Light Jet, Midsize Jet y Heavy Jets, que cubren diferentes necesidades para vuelos cortos, largo y con diferentes capacidades de pasajeros, desde 7 en los más chicos hasta 12 en los más grandes. Dentro de la flota destacan Learjets, Hawkers y Challengers.