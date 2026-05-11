Luna del Deseo: la energía de la Luna Azul ilumina mayo de 2026, según Luna Bruxa

Mayo llega acompañado de uno de los fenómenos lunares más simbólicos y energéticamente poderosos del año: la llamada Luna Azul o Luna del Deseo, un acontecimiento que, desde la visión ancestral y espiritual, representa una oportunidad excepcional para trabajar la intuición, el merecimiento y la manifestación emocional

Así lo explican Karina Sánchez y Mónica Guízar, creadoras de Luna Bruxa, marca mexicana especializada en herbolaria mágica, magia lunar y prácticas energéticas inspiradas en la tradición celta. Desde hace más de una década, la firma ha desarrollado rituales y herramientas enfocadas en acompañar los ciclos naturales y emocionales a través de la energía lunar.

Cada año cuenta generalmente con doce lunas llenas, fases asociadas con el incremento de la sensibilidad, la intuición y la claridad emocional. Son momentos ideales para ritualizar, consultar oráculos o fortalecer las intenciones sembradas durante la luna nueva. Sin embargo, cuando un mismo mes alberga dos lunas llenas, la segunda recibe el nombre de Luna Azul, considerada desde distintas tradiciones espirituales como un portal energético poco frecuente y profundamente transformador.

En este 2026, la Luna Azul de mayo se vincula particularmente con el universo emocional, la conexión interior y el reconocimiento del propio merecimiento. Para Luna Bruxa, esta energía simboliza una pausa consciente para escuchar aquello que habita en el interior y permitir que los deseos se expresen desde un lugar genuino y profundo.

Como parte de este ciclo, la firma comparte un ritual sencillo diseñado para acompañar el tránsito energético del mes. La práctica comienza el 12 de mayo, encendiendo una vela blanca —o bien la vela creada especialmente para este propósito— mientras se invoca el poder de la luna en un espacio de silencio, calma e introspección. Frente a la flama, se escribe un deseo relacionado con el autocuidado, la estabilidad emocional o la conexión personal.

El ritual propone permitir que las emociones fluyan libremente ante la luz de la vela, sin juicio ni expectativas, convirtiendo este acto en un ejercicio de observación y presencia. Cada noche del mes, la vela deberá encenderse nuevamente mientras se relee el deseo escrito al inicio del ciclo, fortaleciendo así la intención sembrada.

Desde la mirada de Luna Bruxa, este proceso no se trata únicamente de pedir, sino de construir una relación más consciente con las emociones y con la energía que sostiene cada deseo. La Luna Azul representa entonces un espacio simbólico para honrar los procesos internos y abrirse a nuevas posibilidades desde la sensibilidad y la intuición.

El cierre del ritual llegará el 31 de mayo, fecha en la que tendrá lugar la Luna Azul. Ese día, el papel donde fue escrito el deseo será quemado y sus cenizas liberadas al viento de manera consciente, como símbolo de entrega al universo y manifestación energética de aquello que se ha trabajado durante todo el mes.

Más allá de la tradición esotérica, Luna Bruxa concibe la magia lunar como una herramienta de reconexión emocional y espiritual. Una práctica que invita a desacelerar, escuchar el cuerpo, observar las emociones y recuperar el vínculo con los ciclos naturales que acompañan la experiencia humana desde tiempos ancestrales.

Porque, para Luna Bruxa, la verdadera magia comienza en el momento en que la intención encuentra espacio para florecer.

«Luna del deseo, trae hasta mí lo que yo más quiero».

Luna Bruxa es una marca mexicana especializada en herbolaria mágica, magia lunar y tradición celta. Creada por Karina Sánchez y Mónica Guízar, la firma integra prácticas energéticas ancestrales, rituales y herramientas espirituales enfocadas en el bienestar emocional y la conexión consciente con los ciclos de la naturaleza.

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