The Univited (Sin previo aviso) será distribuida por CINDIE en LATAM

CINDIE estrenará con los principales proveedores de TV paga y plataformas de streaming para renta, esta sátira dramática sobre la vida en Hollywood

CINDIE, la plataforma líder de cine y series independientes en América Latina, se complace en anunciar el próximo estreno de la película The Uninvited (Sin previo aviso), una sátira dramática que ofrece una mirada aguda y emotiva a las complejidades de la vida en Hollywood. La película se podrá rentar vía Video On Demand a través del servicio CINDIE PREMIERE y por la ventana transaccional de algunos distribuidores.

«En CINDIE, nos enorgullece ofrecer a nuestra audiencia contenidos únicos que exploran narrativas cautivadoras y profundamente humanas», comentó Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. «The Uninvited (Sin previo aviso) es un ejemplo perfecto de nuestro compromiso con la curaduría de historias bien contadas que invitan a la reflexión y al diálogo».

La película narra la historia de Rose, una actriz retirada, y su esposo Sammy, un agente de talentos, quienes organizan una fiesta para la élite de la industria en una elegante villa en las colinas de Hollywood. La noche toma un giro inesperado cuando una anciana llamada Helen irrumpe en la fiesta, afirmando haber vivido allí en su juventud. Este evento desata una serie de revelaciones que obligan a los asistentes a confrontar sus inseguridades, relaciones pasadas y la efímera naturaleza de la fama en Hollywood.

The Uninvited (Sin previo aviso) ha sido seleccionada oficialmente en prestigiosos festivales de cine, incluyendo el Festival de Cine de SXSW, en Festival Internacional de Cine de Estocolmo y el Festival Internacional de Cine de San Diego. Asimismo, la película cuenta con un elenco aclamado, que incluye a talentos como Pedro Pascal (The Last of Us, Juego de Tronos), Walton Goggins (The White Lotus), Elizabeth Reaser (Crepúsculo), Lois Smith (Lady Bird) y Rufus Sewell (La Diplomática), entre otros.

Los usuarios de los principales servicios de TV de paga y plataformas de streaming, incluyendo izzi, Megacable, Totalplay, y Cablevisión Argentina, podrán rentar The Uninvited (Sin previo aviso) y disfrutarla en la comodidad de su hogar.

Mantente atento a las redes sociales y sitio web de CINDIE para conocer la fecha exacta de estreno y más detalles sobre esta emocionante película.

Acerca de CINDIE: www.cindie.com

CINDIE PREMIERE es la distribuidora de VOD líder en contenido independiente en América Latina, habiendo liderado el espacio VOD premium para películas como Parásitos y Portrait of a Lady on Fire, distribuyendo su contenido a través de los principales operadores de cable y plataformas OTT e IPTV como NetClaro, MVS Hub, izzi, Megacable, Totalplay y Flow en la región.

CINDIE es la plataforma de streaming del grupo, la cual se encuentra disponible a través de las principales tiendas digitales del territorio como AMAZON, APPLE, ROKU y GOOGLE.

CINDIE TV es el canal FAST del grupo, mismo que se puede ver a través de SAMSUNG TV PLUS, MVS Hub, ClaroTV, Tigo, DIRECTV, Plex, TCL, VIDAA, VTR, Whale Eco y SoPlay.



Source: Mexicomex Comunicae