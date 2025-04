Tecmilenio recibe dos premios internacionales en el Mundial FIRST 2025

3794 WinT de campus Toluca obtuvo el Engineering Inspiration Award en FRC. 12887 Devolt Phobos fue reconocido con el Motivate Award Finalist (3rd Place) en FTC. Tecmilenio refuerza su compromiso con la formación de talento STEM en México

Dos equipos de Tecmilenio fueron reconocidos en el Campeonato Mundial de Robótica FIRST 2025, realizado del 16 al 19 de abril en Houston, Texas. El equipo 3794 WINT, del campus Toluca, ganó el Engineering Inspiration Award en la categoría FIRST Robotics Competition (FRC). Este galardón destaca el éxito en promover el respeto y la valoración de la ingeniería dentro de su escuela y comunidad. El reconocimiento fortalece el papel de Tecmilenio dentro de FIRST y refleja su compromiso con una educación orientada al propósito.

En la categoría FIRST Tech Challenge (FTC), el equipo 12887 Devolt Phobos fue reconocido con el Motivate Award Finalist (3rd Place). Este premio distingue a los equipos que fomentan el espíritu de FIRST, demuestran lo que significa ser un equipo y logran integrar nuevos miembros, atraer apoyo y transmitir el valor formativo de la experiencia.

El desafío de este año, titulado FIRST DIVE: Deep Sea Discovery, retó a los participantes a diseñar robots inspirados en la exploración submarina. La competencia reunió a estudiantes de más de 50 países en un entorno que combina tecnología, innovación y colaboración para resolver desafíos reales desde una perspectiva educativa.

Tecmilenio participó con seis equipos integrados por estudiantes de diferentes campus en México, en las categorías FTC y FRC. Su clasificación se logró gracias a su destacado desempeño técnico, creatividad, espíritu colaborativo, liderazgo e iniciativas de impacto social. La institución mantiene una presencia constante en esta competencia internacional, consolidándose como un referente en la formación de talento STEM con propósito.

«FIRST representa mucho más que una competencia. Es un espacio donde los estudiantes descubren cómo su talento puede transformar entornos y contribuir a un futuro con propósito», afirmó Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio.

Uno de los logros más significativos de esta temporada es la selección de tres estudiantes de Tecmilenio como finalistas del Dean’s List Award, reconocimiento que FIRST otorga a jóvenes con liderazgo excepcional, dominio técnico y compromiso con los valores del programa. Desde hace varios años, estudiantes de la institución sobresalieron en esta categoría, posicionándose como referentes juveniles en liderazgo e innovación. En 2024, Kamila Ortega, estudiante de Prepa Tecmilenio Chihuahua, hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en recibir este galardón.

Desde el 2019, Tecmilenio participa en el mundial de FISRT de forma ininterrumpida representando a México con algunos de sus equipos. Como parte de este compromiso, el próximo 23 de mayo será anfitrión del «First Tech Challenge Mexico Premier Event» en Monterrey. El evento reunirá a equipos destacados de México y del mundo para compartir aprendizajes, celebrar la innovación juvenil y fortalecer la comunidad FIRST.

La participación de Tecmilenio en el Mundial FIRST 2025 reafirma su compromiso con una educación transformadora, centrada en desarrollar generaciones capaces de resolver problemas reales con creatividad, tecnología y propósito.



Source: Mexicomex Comunicae