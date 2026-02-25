t2ó México presenta las tendencias de consumo que definen el mercado este 2026

El análisis proyectivo de la agencia full marketing t2ó México, ofrece una radiografía detallada sobre la evolución de los hábitos de consumo en diferentes industrias

La agencia full marketing, t2ó México, presentó su más reciente paper «2026: Tendencias que marcarán el consumo en México», un análisis desarrollado por su vertical de Tech, Data & Intelligence, que identifica los cambios estructurales en los hábitos, motivaciones y prioridades del consumidor mexicano en múltiples industrias clave.

El estudio busca ofrecer a las marcas información clave y accionable para anticipar oportunidades de negocio en un contexto donde los patrones de consumo evolucionan a una velocidad sin precedentes, impactados por la adopción tecnológica, nuevas dinámicas generacionales y una creciente sensibilidad económica.

t2ó México señala: «En el ecosistema actual, las tendencias no se adivinan, se decodifican mediante datos rigurosos para anticipar los movimientos del mercado».

Uno de los hallazgos más disruptivos del estudio es la evolución del uso de la inteligencia artificial generativa. Para 2026, herramientas como ChatGPT y Gemini consolidarán su adopción en México, donde 88.4 % de los adultos ya integra la IA en su rutina mensual.

En el ámbito financiero, el reporte revela que la gestión de deuda dejó de ser un tema tabú. Las búsquedas sobre reparación de crédito han crecido más de 300 % en los últimos seis años, evidenciando un cambio hacia una cultura de optimización financiera.

En el mercado wellness se anticipa un crecimiento significativo, reflejando una transición hacia el bienestar preventivo; además el interés relacionado con skincare para hombres se ha triplicado en los últimos 5 años.

El paper también analiza tendencias en movilidad, consumo de redes sociales, lectores digitales, tiendas de proximidad y turismo, posicionando a t2ó México como un socio estratégico capaz de anticipar movimientos del mercado mediante data science aplicada.

El paper de acceso público se puede encontrar de forma gratuita en el sitio web y redes sociales de t2ó México.

«Este estudio no solo es una radiografía del futuro inmediato, sino una validación de la metodología de t2ó para transformar datos en estrategias de negocio», concluyó la agencia.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia full marketing que forma parte del Top 5 de Mejores Agencias de Marketing Digital 2025 por Merca 2.0. Cuenta con una experiencia de 15 años en el sector, avalada por excelentes resultados para marcas mundialmente reconocidas como KFC, José Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras. Desde el 2024 amplió su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español, que actualmente cuenta con más de diez compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.