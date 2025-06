t2ó México participó en el Digital Enterprise Show 2025, impulsando la innovación digital con líderes de la industria

t2ó México lleva el poder del marketing con tecnología e innovación al DES 2025, en una edición histórica con México como país invitado

t2ó México, agencia Top full marketing, participó en el Digital Enterprise Show (DES) 2025, uno de los eventos globales más importantes en materia de tecnología, digitalización e innovación empresarial, que esta edición en particular tuvo como país invitado a México.

El DES 2025, que se celebró este año del 10 al 12 de junio en Málaga, España, se consolida como el punto de encuentro clave para las empresas y expertos líderes en tecnología, transformación digital y marketing a nivel internacional. La elección de México como país invitado representó una oportunidad única para destacar el talento, innovación y avance digital del país ante una audiencia mundial de alto nivel.

t2ó México y t2ó ONE en el DES 2025

t2ó ONE y t2ó México dijeron «Presente» con la participación de destacados líderes de la compañía e industria en algunos paneles, charlas y entrevistas del evento.

Karla López, Managing Director de t2ó México, junto con Álvaro Sánchez, Managing Director de Future is Tech (FiT), ambos parte de Grupo t2ó ONE, se presentaron en una keynote donde discutieron estrategias reales y efectivas para que la tecnología, los medios y los datos generen valor tangible para las marcas en un entorno cada vez más cambiante.

Además, Karla López habló sobre el papel de las mujeres en la tecnología y el liderazgo. Mencionó que aunque la brecha sigue siendo amplia, existe un avance y el objetivo es aumentar la participación de las mujeres en estos ámbitos y lograr una paridad de género, «la clave está en la diversidad».

Mientras que Esther Checa, Global Head of Innovation de t2ó ONE abordó en una sesión, los retos que enfrentan los líderes del marketing ante la llegada de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial avanzada y la computación cuántica.

«Existe una exposición a nuevas interfaces de acceso a la información, que están transformando la manera en que los usuarios consumen e interactúan. Más allá del acceso a estas nuevas interfaces, que tienen sus propias reglas de funcionamiento, hay una necesidad de generar marcos regulatorios, aspectos éticos, de sustentabilidad y de entender la calidad de la información. Es algo fundamental no solo como profesionales, sino también como ciudadanos» afirmó Esther Checa, Global Head of Innovation de t2ó ONE