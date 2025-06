t2ó México entra al Top de las Mejores Empresas para Trabajar

t2ó México fue reconocida por Great Place to Work® como una de las Mejores Empresas para Trabajar, destacando en el top 10 de organizaciones multinacionales. «Conoce las 5 claves de este éxito»

t2ó México, agencia Top full marketing, ha sido reconocida por Great Place to Work® como una de las Mejores Empresas para Trabajar en México, ocupando el puesto número 8 de 70, dentro de la categoría de empresas multinacionales con 50 a 500 colaboradores.

Este reconocimiento destaca entre compañías que ya contaban con la certificación GPTW®, lo que convierte a esta lista en un grupo élite de organizaciones con culturas laborales ejemplares.

«Este reconocimiento refleja el compromiso genuino con el equipo. En t2ó México se cree que una cultura sólida no se construye con beneficios aislados, sino con acciones coherentes, espacios seguros y conversaciones honestas. Hay mucho orgullo en saber que cada persona en la empresa encuentra propósito y confianza en su día a día», aseguró Montserrat Zamora, People & Marketing Director.

¿Qué distingue a t2ó México del resto? Aquí las 5 claves que explican por qué esta empresa se ha ganado un lugar entre las mejores:

1. Una cultura cimentada en la confianza

Al menos el 91% del equipo considera que t2ó México es un excelente lugar para trabajar. Esto es resultado de una cultura donde las personas sienten que pueden ser auténticas, escuchadas y valoradas. La empresa ha puesto la confianza como base de sus relaciones laborales, promoviendo la autonomía, la transparencia y el respeto mutuo.

2. Orgullo y sentido de pertenencia

El 95% del talento de t2ó México afirma sentirse orgulloso de lo que logran como equipo. Este nivel de cohesión y compromiso no se construye de la noche a la mañana: es fruto de una comunicación interna clara, una visión compartida y una estructura organizacional que celebra los logros colectivos.

3. Compromiso con la equidad de género

El 95% de las personas que colaboran en t2ó consideran que son tratadas con equidad, independientemente de su género. Esta cifra demuestra que la empresa no solo tiene políticas inclusivas, sino que estas se viven en el día a día, desde los procesos de selección hasta el desarrollo profesional.

4. Trabajo con propósito

Para el 88% de quienes forman parte de t2ó México, su trabajo tiene un propósito especial. Este dato revela una conexión profunda entre los objetivos individuales y la misión de la empresa. t2ó no solo ofrece un empleo: brinda un espacio donde las personas pueden alinear su talento con un impacto real en los proyectos y clientes que atienden.

5. Liderazgo ético y honesto

El 91% del equipo confía en la integridad del liderazgo de la organización. Esta percepción no se logra con discursos, sino con acciones concretas: líderes accesibles, toma de decisiones transparente, coherencia entre valores y comportamientos, y una dirección comprometida con el bienestar de su gente.

Este reconocimiento de Great Place to Work® no solo posiciona a t2ó México como un referente en cultura laboral dentro de la industria del marketing, sino que también valida su apuesta por una gestión humana centrada en las personas.

t2ó México demuestra que construir un gran lugar para trabajar es posible cuando se combinan visión, acción y autenticidad.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia full marketing que fue seleccionada como Best Digital Agency en el ranking Best of the Best 2025. Cuenta con una importante experiencia en el ámbito del marketing digital avalada por excelentes resultados para varias marcas mundialmente reconocidas como KFC, José Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras, y desde hace algunos meses amplía su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline, con grandes resultados.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español y que actualmente cuenta con más de diez compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con una base de +200 clientes activos alrededor del mundo. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.



Source: Mexicomex Comunicae