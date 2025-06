SEYTÚ continúa brillando en la presentación de las participantes a Miss Universe México

La marca mexicana reafirma su compromiso en resaltar la belleza por segundo año consecutivo con el certamen de belleza más importante del mundo

SEYTÚ, la marca mexicana de belleza con presencia internacional, reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino y la innovación en el mundo de la belleza al convertirse, por segundo año consecutivo, en patrocinador oficial de Miss Universe y Miss Universe México. Esta alianza representa una fusión de cuidado, autenticidad e innovación, tres pilares que definen tanto a SEYTÚ como al certamen de belleza más importante del mundo.

La noche del 29 de mayo, el Palacio de Gobierno de Jalisco fue testigo de una velada inolvidable durante la presentación oficial de las participantes a Miss Universe México, en una exclusiva cena de gala para más de 240 invitados, donde el glamour y la sofisticación se hicieron presentes. Personalidades como Raúl Rocha (dueño de Miss Universe, la actual Miss Universe México, María Fernanda Beltrán, exreinas de belleza, modelos, así como patrocinadores y autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, fueron testigos de ese momento tan especial.

Para Kenya Vergara, Directora de Marketing Global de Omnilife-Seytú «este logro por segundo año consecutivo posiciona no solo a los productos de una empresa orgullosamente mexicana en un escenario global, sino que también representa una victoria para México».

Durante la gala, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a las futuras representantes de la belleza mexicana, quienes brillaron por su carisma, seguridad y fuerza femenina, cualidades que SEYTÚ celebra e impulsa.

En este marco que da inicio a la celebración de Miss Universe México, las participantes lucieron radiantes gracias al maquillaje realizado con los productos de Make Up y Skin Care de SEYTÚ. Con fórmulas de la más alta calidad, que cuidan la piel y destacan por ser extraordinarias, con esto la marca muestra el compromiso con la belleza auténtica, dejando claro por qué continúa siendo un referente en la industria.

A lo largo de esta colaboración con el certamen, SEYTÚ ha estado presente acompañando a los maquillistas y a las participantes en cada etapa, reafirmando su compromiso con la belleza, el estilo y la calidad. Este año no es la excepción: la marca continúa siendo aliada clave en la creación de los impactantes looks que se ven en escena. Sus productos han encantado a los maquillistas, quienes, a través de su talento y experiencia, han logrado un maquillaje espectacular en cada una de las participantes. Entre los productos más destacados se encuentra el ya icónico Brillo Labial con Luz SEYTÚ, que se ha consolidado como un símbolo de innovación, funcionalidad y estilo. Además, este año las concursantes estarán disfrutando de los nuevos lanzamientos de la marca, productos diseñados para brindar aún más impacto, frescura y sofisticación a cada look.

La visión de Kenya Vergara para MU sobre ¿Por qué renovar el patrocinio?

«Creemos profundamente en el poder transformador de la belleza con propósito. Miss Universo es hoy una plataforma de alcance global que impulsa el liderazgo y la autenticidad femenina. Renovamos esta alianza porque compartimos esa visión: mujeres empoderadas y decididas a transformar su entorno. En SEYTÚ se busca seguir siendo parte de ese camino, acompañándolas con productos que realzan su esencia y fortalecen su confianza».

Sobre SEYTÚ

Con nueve años de trayectoria, SEYTÚ destaca como una de las marcas líderes en la industria, con presencia en 19 países y enfocada en desarrollar productos de alta calidad para satisfacer las necesidades de las mujeres modernas. Su participación como patrocinador oficial de Miss Universe y Miss Universe México refuerza su misión de impulsar el talento, la belleza auténtica y el poder femenino, bajo su filosofía de marca: «cuida la belleza».

Como parte de su estrategia de fortalecimiento en la industria, SEYTÚ colabora actualmente con el reconocido maquillista internacional Luis Torres, quien se integró recientemente como maquillista consultor de la marca, sumando su talento y visión creativa al desarrollo de productos excepcionales.

Sobre Miss Universe México

Consolidado como el certamen de belleza más importante del país, Miss Universe México destaca por promover una visión de belleza diversa, moderna y con propósito. En su edición 2025, reunirá a 32 candidatas que representan el talento, la determinación y la esencia de la mujer mexicana. En la próxima gran final, se proyectará no solo una nueva reina nacional, sino también a una modelo de inspiración femenina a nivel global.



Source: Mexicomex Comunicae