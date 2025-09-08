Se apertura la Galería de Arte Capital con exposición colectiva de los artistas más innovadores de México

Arte Capital, plataforma líder en la promoción del arte contemporáneo mexicano, anuncia la apertura de su nueva galería permanente con la exposición inaugural titulada Los Mundos Propios

Arte Capital, reconocida plataforma dedicada a la promoción del arte contemporáneo mexicano, da un paso trascendental en su historia con la apertura de su galería permanente en el emblemático Foro La Paz, en San Ángel. La inauguración se celebra con la exposición colectiva Los Mundos Propios, una muestra que convoca a quince artistas de distintas trayectorias y generaciones, cuyo trabajo se distingue por su carácter innovador y su capacidad de invitar al espectador a sumergirse en universos únicos.

Los creadores participantes son Leonardo Barrientos, Mauricio Castillo, Santiago Cumplido, Francesca Dalla Benetta, Krysia González, Raymundo González, César Jiménez, Iván Madrigal, Emmanuel Meneses, Miguel Mérida, Sal Moreno, Luis Ramos, Rena Renaud, María Santamaría y Didier Tapia. Sus piezas, de corte distópico, utópico y onírico, ofrecen un recorrido que oscila entre lo íntimo y lo colectivo, lo real y lo imaginado, conformando un mosaico de visiones donde convergen múltiples sensibilidades y reflexiones.

Con esta apertura, Arte Capital reafirma su compromiso con la difusión del arte nacional e internacional y con la consolidación del ecosistema cultural de CDMX. Para Christian Borbolla, director de Arte Capital, la nueva galería busca convertirse en un espacio de encuentro y reflexión: «Queremos crear un lugar donde la creatividad dialogue con el público, donde cada pieza cuente su propia historia y cada visitante pueda encontrar resonancia personal. Además, los artistas que formen parte de la tercera edición de la Feria Internacional Arte Capital tendrán la oportunidad de exhibir aquí, garantizando que su visibilidad trascienda más allá del evento anual».

En palabras de Talía Chavira, directora de Foro La Paz, la colaboración marca un hito en la continuidad cultural de San Ángel: «Estamos emocionados de albergar un proyecto que enriquece la oferta artística de la ciudad. La sinergia entre la feria y la galería fortalece a la comunidad creativa, ofrece continuidad a la carrera de los artistas y amplía el acceso cultural para todos los públicos».

La exposición ha sido curada por Helue Nocedal, quien subraya la importancia conceptual de la propuesta: «Los Mundos Propios es una invitación a explorar la pluralidad de realidades que conforman la sociedad. Cada obra abre una ventana a la visión personal de su autor, y juntas componen un panorama complejo y fascinante de lo humano».

La inauguración llega en un momento en que CDMX se ha consolidado como epicentro del arte contemporáneo en América Latina. Solo en 2024, los museos nacionales recibieron más de 51 millones de visitantes, concentrando en la capital más de la mitad de esa cifra. Este crecimiento pone de manifiesto la necesidad de contar con recintos permanentes que, además de exhibir, promuevan el diálogo, la educación artística y la crítica.

La galería de Arte Capital aspira a convertirse en un nodo cultural vivo, donde las obras no se desvanezcan tras un evento, sino que permanezcan para seguir generando preguntas, reconocimiento y conversación. Estará abierta al público de martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas, en Av. de la Paz 57, Piso 1, San Ángel. La entrada será libre.



