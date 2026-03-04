Salud Digna: el cáncer cervicouterino es curable, si se detecta a tiempo

El cáncer cervicouterino no produce síntomas en etapas iniciales; la detección oportuna es clave. Es el cuarto cáncer más común en mujeres a nivel mundial. Se calcula que el VPH causa 630,000 cánceres en el mundo cada año, lo que representa alrededor del 5 % de todos los cánceres. En Salud Digna, con una sola muestra se realizan el Papanicolaou y la prueba de VPH para una detección más completa y oportuna

El cáncer cervicouterino es una enfermedad silenciosa de la que poco se habla, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas evidentes. Esto provoca que muchas mujeres posterguen sus revisiones sin saber que pueden existir cambios importantes en su cuerpo. Esta característica lo convierte en uno de los padecimientos de mayor riesgo cuando no se detecta a tiempo.

También conocido como cáncer de la matriz, consiste en el crecimiento anormal de células en el cuello uterino. Es un tipo de cáncer prevenible y, si se detecta oportunamente con el tratamiento adecuado, puede ser curable.

Bajo el concepto «El cáncer cervicouterino es curable si se detecta a tiempo», este 2026 se da continuidad al movimiento «Hazte el Papa», reforzando la importancia de volver a poner en la conversación pública la prevención y la detección temprana.

Esta iniciativa cobra mayor relevancia considerando que el Virus del Papiloma Humano (VPH), un grupo de más de 200 virus relacionados —algunos de transmisión sexual—, es una de las principales causas de este tipo de cáncer. Se estima que el VPH provoca alrededor de 630,000 casos de cáncer en el mundo cada año, lo que representa aproximadamente el 5 % de todos los cánceres. El cáncer cervicouterino es el cuarto cáncer más común en mujeres a nivel mundial, lo que subraya la urgencia de fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno.

La prueba de VPH permite identificar la presencia del virus causante en la mayoría de los casos, mientras que el Papanicolaou en base líquida detecta alteraciones celulares en el cuello uterino. Ambos estudios son complementarios y aumentan la posibilidad de un diagnóstico oportuno. En Salud Digna, estas pruebas se realizan a partir de una sola muestra, lo que permite una evaluación más completa.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, durante el mes de marzo se ofrecerá un precio especial de $335 pesos para el Papanicolaou y la prueba de VPH, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios preventivos y promover una atención más oportuna.

Es fundamental romper el silencio que rodea a esta enfermedad y fomentar conversaciones abiertas sobre la prevención. Salud Digna reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer cervicouterino y el cuidado de la salud de las mujeres a través del movimiento «Hazte el Papa».