Renovación exitosa de la licencia MSB: Kapbe redefine el ingreso básico digital con cumplimiento regulatorio e innovación

LATINOAMÉRICA (Noviembre 14 de 2025). Kapbe anunció que en octubre de 2024 renovó con éxito su licencia MSB (Money Services Business) emitida por la Red de Control de Delitos Financieros de EUA (FinCEN). Desde su aprobación inicial en octubre de 2021, la plataforma ha mantenido operaciones continuas bajo cumplimiento, sin registrar infracciones graves. Esto demuestra el compromiso sostenido de Kapbe con la normativa antilavado de dinero y la gestión segura de fondos, brindando a los usuarios un entorno de operaciones confiable. Alexander Wright destacó que este logro marca un hito clave, posicionando a Kapbe a la vanguardia del movimiento global hacia la regulación del comercio de activos digitales, y sienta una base sólida para expandirse hacia más jurisdicciones.

Kapbe expande su presencia en América, Europa y Asia, estableciendo una defensa global de cumplimiento para activos digitales

Ante el endurecimiento de las políticas regulatorias sobre activos digitales y los cambios acelerados en marcos legales, Kapbe inició en 2022 una estrategia de cumplimiento multinacional. La plataforma ha gestionado solicitudes de licencias MTL (Money Transmission License) en estados clave de EUA como Nueva York, Texas y Florida, eliminando barreras para la expansión de operaciones dentro del país. Paralelamente, ha avanzado en el proceso de registro como CASP bajo MiCA en la Unión Europea, manteniendo una comunicación constante con los organismos reguladores del continente.

Se prevé que para finales de 2026, Kapbe habrá completado su estructura regulatoria en los tres principales mercados: Norteamérica, Europa y Asia, garantizando la seguridad de los activos de sus usuarios a nivel global y promoviendo un crecimiento operativo escalable, consolidando aún más su posición como líder en el sector de casas de cambio digitales a nivel mundial.

Gobernanza innovadora con Legal DAO de Kapbe: una gestión regulatoria más transparente y eficiente

Kapbe ha lanzado su estructura de gobernanza “Legal DAO”, conformada por exfuncionarios reguladores, asesores de cumplimiento con amplia experiencia y representantes de la comunidad, quienes forman un equipo especializado encargado de monitorear en tiempo real actualizaciones de normativas internacionales como TRACE, MiCA y las listas de sanciones de OFAC. Aprovechando la tecnología blockchain, el Legal DAO registra en cadena la gestión y los procesos de aprobación de activos regulados, garantizando una trazabilidad y auditoría transparente en la incorporación y retiro de activos del sistema. Su mecanismo innovador de “hot-swap” de activos permite ajustar rápidamente la configuración del fondo conforme a cambios regulatorios, asegurando cumplimiento sin comprometer la flexibilidad operativa. Esto no solo fortalece la confianza de los usuarios, sino que también establece un nuevo estándar de gobernanza regulatoria dentro del sector.

Cumplimiento como motor de crecimiento: Kapbe rompe récords en usuarios y activos

Kapbe siempre ha mantenido una estrategia de “cumplimiento primero”, considerando la seguridad y la estabilidad como el motor central para el desarrollo a largo plazo de la plataforma. Para finales de 2024, el número de usuarios registrados en la plataforma Kapbe superó los 1.8 millones, con un volumen mensual de transacciones superior a los 40 mil millones de dólares y activos bajo gestión (AUM) alcanzando los 12 mil millones de dólares, consolidándose como una opción confiable para usuarios en todo el mundo. Un sistema de verificación de identidad KYC/AML en tres niveles, un entorno de sandbox de riesgos integrado y una lógica de mitigación de riesgos en la distribución de dividendos λ, forman parte del diseño integral de seguridad y cumplimiento que protege las operaciones de la plataforma, garantizando un crecimiento sostenible y legal. Alexander Wright resumió: “La razón por la que la plataforma de activos digitales Kapbe ha podido expandirse rápidamente y ganarse la confianza de usuarios y reguladores en distintos países radica en nuestro compromiso constante con el cumplimiento normativo y la responsabilidad. Seguiremos perfeccionando nuestra red global de cumplimiento para impulsar el desarrollo saludable del sector.”

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico