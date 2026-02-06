Rendez-vous Gala: encuentro cultural de arte latinoamericano en el bicentenario Francia–México

En el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, diversas instituciones culturales y aliados estratégicos presentaron Rendez-vous Gala, un encuentro cultural especial y exclusivo que reunió arte, comunidad e impacto en Casa Seminario 12, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México

En el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, diversas instituciones culturales y aliados estratégicos presentaron Rendez-vous Gala, un encuentro cultural especial y exclusivo que reunió arte, comunidad e impacto en Casa Seminario 12, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Rendez-vous Gala nació para impulsar y dar visibilidad a talentos visuales emergentes de Latinoamérica, fortaleciendo el diálogo cultural internacional y el tejido comunitario a través del arte. El evento contó con la participación de tres destacados artistas: José Andrés Aguilar (México); Ali Álvarez (República Dominicana) y Verónica Riedel (Guatemala), cuyas obras se implementan con temas como identidad, memoria colectiva, tradición ancestral y ecología.

La velada ofreció una experiencia que incluyó exposición de obras, subasta, música en vivo, cocktail y catering, consolidándose como un punto de encuentro entre artistas, coleccionistas, gestores culturales, líderes de opinión y representantes del sector creativo y cultural.

Artistas participantes

Verónica Riedel (Guatemala)

Artista multidisciplinaria de trayectoria internacional, su trabajo integra biomateriales, inteligencia artificial y cosmovisión maya. Ha expuesto recientemente en Madrid, Miami y París, y fue seleccionada para representar a Guatemala en la 24ª Bienal Paiz 2025. Su obra propone una reflexión profunda sobre la interconexión entre naturaleza, tecnología y memoria ancestral.

José Andrés Aguilar (México)

Escultor especializado en cerámica de alta temperatura. Su obra surge del diálogo entre pensamiento científico y tradición ancestral, explorando los límites técnicos y simbólicos de la materia. Su trabajo se distingue por su rigor conceptual y una fuerte carga filosófica y estética.

Ali Álvarez (República Dominicana)

Artista visual cuya obra investiga la identidad y el territorio de la isla Quisqueya considerando la globalidad de la isla, volviendo a las raíces y lo ancestral, antes que fueran dos territorios: Haití y República Dominicana.

Un evento con impacto cultural y social

Rendez-vous Gala genera impacto positivo en la carrera de los artistas en escenarios internacionales. Bajo el lema «arte · comunidad · impacto», el encuentro es muy especial para los talentos latinoamericanos, voces de su propia cultura, y crea un ecosistema cultural solido. Las obras en Rendez-vous Gala son huellas de la época que se vive.