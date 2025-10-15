Reforzar controles ante próxima Reforma de Ley Antilavado esencial para las empresas De la Paz Costemalle

Ley Antilavado, representará un cambio profundo en las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas en México. La autoridad busca cerrar brechas en sectores donde el lavado de dinero. Las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de detección, reporte y sanción de operaciones sospechosas

Los especialistas de De la Paz Costemalle DFK, firma líder en consultoría fiscal, contable y legal, advierten que los cambios a la Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, representará un cambio profundo en las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas en México.

De acuerdo con el equipo de expertos, las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de detección, reporte y sanción de operaciones sospechosas, ampliando el rango de actividades vulnerables e incrementando las responsabilidades de quienes intervienen en ellas.

«La autoridad busca cerrar brechas en sectores donde el lavado de dinero ha encontrado espacio para operar, por lo que se ve mayor escrutinio sobre operaciones inmobiliarias, servicios profesionales independientes, intermediarios financieros y proveedores de tecnología», señalaron los especialistas de De la Paz Costemalle DFK.

Entre los puntos más relevantes de la reforma destacan:

La ampliación de sujetos obligados, incluyendo nuevas categorías de prestadores de servicios digitales y consultores financieros.

El endurecimiento de sanciones administrativas y económicas por omisiones en reportes o deficiencias en los procesos de identificación de clientes.

La implementación de mecanismos tecnológicos de trazabilidad que faciliten el intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades.

La obligatoriedad de programas internos de cumplimiento, con oficiales responsables del monitoreo y capacitación del personal.

De la Paz Costemalle DFK recomienda que las empresas anticipen los cambios y comiencen una revisión integral de sus procedimientos internos, políticas de identificación de clientes y reportes ante la UIF. Asimismo, destacan la importancia de establecer auditorías preventivas y de adoptar una cultura de cumplimiento como parte del gobierno corporativo.

«La prevención de operaciones ilícitas no debe entenderse como una carga adicional, sino como una oportunidad para fortalecer la reputación, transparencia y sostenibilidad del negocio», enfatizaron los expertos de la firma.

Con más de 60 años de experiencia y presencia nacional, De la Paz Costemalle DFK se posiciona como un aliado estratégico para empresas que buscan cumplir con las nuevas disposiciones regulatorias y blindar sus operaciones ante los retos del entorno legal y financiero mexicano.

Acerca de De la Paz Costemalle DFK

De la Paz Costemalle DFK es una firma mexicana miembro de DFK International, red global de firmas de consultoría, auditoría, fiscal y legal. Con presencia en todo el país, asesoran a empresas nacionales e internacionales en estrategias integrales de cumplimiento, eficiencia fiscal y sostenibilidad financiera.



Source: Mexicomex Comunicae