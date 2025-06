Real California Milk celebra el Mes Internacional de la Leche con sabor, salud e historia

Con motivo del Mes Internacional de la Leche, Real California Milk destaca los múltiples beneficios que este alimento esencial aporta a la salud diaria. No sólo es una fuente inigualable de sabor, sino que su consumo regular contribuye a fortalecer huesos, mantener la masa muscular y mejorar la hidratación, destacándose como una opción completa y versátil que se adapta a diversas preparaciones desde el desayuno hasta la cena

En el marco del Mes Internacional de la Leche, Real California Milk resalta la importancia de este alimento esencial en la dieta diaria, no sólo por su inigualable sabor, sino también por sus amplios beneficios nutricionales e hidratantes. Desde el desayuno hasta la cena, la leche está presente en la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Un alimento completo y versátil

La leche es protagonista de infinidad de platillos matutinos, desde el cereal y los licuados hasta el clásico café con leche. Pero su valor va más allá del sabor. Su consumo regular ayuda a fortalecer huesos, mantener la masa muscular y puede contribuir en la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión e incluso ciertos tipos de cáncer.

Lo que muchos no saben es que la leche también es una excelente fuente de hidratación. «Gracias a su contenido natural de electrolitos, carbohidratos y agua, la leche ofrece una hidratación más duradera que el agua sola», revela un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition. De hecho, puede superar incluso a bebidas deportivas o jugos.

Composición nutricional de la leche (por 240 ml de leche reducida en grasa):

Calorías: 122 kcal

Proteína: 8 g

Calcio: 309 mg (24% del valor diario)

Potasio: 390 mg (8% VD)

Magnesio: 29 mg (12% VD)

Agua: ~90% del contenido total

Leche californiana: calidad desde el origen

California es el estado líder en producción láctea en Estados Unidos, representando el 18.5 % de la producción de leche estadounidense. Más de 1,300 familias lecheras trabajan día a día para ofrecer leche de alta calidad. Estas familias forman parte del California Milk Advisory Board (CMAB), organización que impulsa los productos con el sello Real California Milk, una garantía de sabor auténtico, tradición e innovación.

California destina más del 46 % de su producción de leche a la elaboración de quesos, lo que refleja la profunda relevancia de esta industria en el estado. Con una tradición quesera de más de 200 años, actualmente se producen más de 250 variedades de queso, todos elaborados con leche californiana y con el sello de Real California Milk. Este distintivo garantiza la autenticidad, el origen y la calidad de cada queso, reafirmando el compromiso del estado con la excelencia y la herencia artesanal en la producción quesera.

Sobre el Consejo Lácteo de California

El California Milk Advisory Board (CMAB) es una entidad que representa a los productores de leche del estado. Su misión es promover el consumo de productos lácteos elaborados con leche californiana, identificables por el sello Real California Milk.

