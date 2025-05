Rankia Markets Experience volta a São Paulo

Pelo segundo ano consecutivo, o evento financeiro gratuito de referência, a Rankia Markets Experience 2025, chega a São Paulo

No próximo 25 de junho, a cidade de São Paulo será novamente palco de um dos encontros mais relevantes do setor financeiro no Brasil: a Rankia Markets Experience São Paulo 2025. Com entrada gratuita e vagas limitadas, o evento reunirá investidores, profissionais do mercado e entusiastas das finanças em uma jornada intensa de aprendizado, networking e inspiração.

Este encontro representa uma oportunidade imperdível para aprender com quem dita tendências no cenário financeiro local e, ao mesmo tempo, construir conexões valiosas com outros participantes que compartilham os mesmos interesses. O evento é aberto a todos os públicos, de investidores iniciantes a representantes de instituições financeiras, e se consolida como um espaço de formação, debate e troca de experiências de alto nível.

A programação da jornada combinará painéis educativos, palestras inspiradoras e momentos especialmente pensados para networking, promovendo a interação direta entre especialistas do setor e o público presente. Tudo isso com entrada gratuita, mediante inscrição prévia, e com número de vagas limitado, o que exige antecipação por parte dos interessados.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Michelli Dutra, André Antunes e Raphael Figueredo, que trarão suas visões sobre o mercado atual e compartilharão experiências pessoais como investidores, analistas e educadores financeiros.

Além disso, o evento contará com a participação das principais instituições do setor financeiro, todas comprometidas com a missão da comunidade Rankia de democratizar o acesso à educação financeira no Brasil e promover o crescimento da cultura de investimentos no país.

Como já é tradição, também será realizada a cerimônia de entrega dos Prêmios Rankia Brasil 2025, que reconhecem os destaques do ano em categorias como «Melhor Influenciador de Finanças» e «Melhor Plataforma de Investimentos», eleitos por votação aberta ao público. Uma excelente ocasião para valorizar aqueles que, de diferentes frentes, estão transformando o setor financeiro.

Como participar?

Inscrição gratuita: aqui

aqui Local: Espaço Fit Eventos – Nações Unidas

Espaço Fit Eventos – Nações Unidas Data: 25 de junho de 2025



Source: Mexicomex Comunicae