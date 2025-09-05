Primer semestre de 2025: Danfoss anuncia Resultados sólidos a pesar del entorno volátil

Mayor impulso de crecimiento durante el primer semestre, con la mayoría de las divisiones de los tres segmentos de negocio mostrando un crecimiento positivo al final del segundo trimestre

«A medida que navegamos por el entorno volátil actual, los clientes siguen siendo la principal prioridad. Danfoss está sumamente orgulloso de la ejecución del equipo global en los últimos meses, obteniendo resultados sólidos a pesar de la situación internacional. Su dedicación y arduo trabajo han sido fundamentales para garantizar que los clientes sigan recibiendo el servicio y las soluciones de alta calidad que esperan de Danfoss. Con el nuevo modelo operativo, se ha fortalecido la responsabilidad integral en los negocios y una toma de decisiones más rápida y cercana a los clientes», expresó Kim Fausing, presidente y director ejecutivo de Danfoss.

Durante el primer semestre del año, Danfoss logró una mejora continua en el crecimiento de las ventas, alcanzando los 4.800 millones de euros. A lo largo del primer semestre, las correcciones de inventario en los mercados han avanzado. La entrada de pedidos y las ventas mejoraron continuamente durante el mismo período, con un crecimiento de ventas ligeramente positivo en el segundo trimestre. El margen EBITA operativo continuó mejorando en el primer semestre y alcanzó el 11,5 % en el segundo trimestre, en línea con las expectativas. Se alcanzó un margen EBITA operativo del 10,6 % en el primer semestre. El flujo de caja es ligeramente inferior al del año pasado, pero con las acciones actuales, esperan completar el año de acuerdo con los planes.

Se observa un rendimiento sólido y resiliente, especialmente en los negocios de Climate Solutions y Drives. Siguen existiendo diferencias significativas en la dinámica del mercado en los distintos mercados en los que opera. Danfoss Climate Solutions registró un sólido primer semestre con un crecimiento de un solo dígito. Esto se debió al fuerte impulso en los centros de datos y a la continua transición de refrigerantes en las regiones. Si bien el negocio de Power Electronics and Drives registró ventas bajas debido a la reducción de inventario en los mercados y a las dificultades del mercado automotriz europeo, la entrada de pedidos mejoró. El segmento tuvo un sólido rendimiento en los variadores de frecuencia de baja tensión, especialmente en centros de datos, HVAC y aplicaciones de agua y aguas residuales. El negocio de Power Solutions continuó un afectado negativamente por la desaceleración del mercado de la hidráulica móvil. Esto se debió principalmente a una menor demanda, especialmente en los mercados agrícolas y de la construcción de EE. UU. Sin embargo, el negocio retomó la senda del crecimiento a finales del segundo trimestre, impulsado principalmente por las soluciones para centros de datos.

En términos de rendimiento geográfico, cabe destacar que China registró un crecimiento elevado, de un solo dígito, y que el mercado norteamericano retomó la senda del crecimiento durante el segundo trimestre. Las señales de recuperación en Europa son menos pronunciadas. A pesar de tener un alto grado de producción localizada, Danfoss se ve afectado por los aranceles. Danfoss está trabajando con clientes y socios para mitigar el impacto.

«Mantenemos la confianza en el futuro. Con la amplia cartera de productos, Danfoss es el socio líder en soluciones innovadoras, competitivas y sostenibles, y se están abriendo importantes oportunidades a través de la nueva estrategia LEAP 2030, la base de una nueva era de crecimiento y creación de valor. Con el compromiso de ofrecer valor a los clientes, Danfoss continúa realizando importantes inversiones en mercados estratégicos de crecimiento, tecnologías innovadoras y una sólida y ágil presencia de fabricación regional», dijo Kim Fausing, presidente y CEO de Danfoss.

Inversiones enfocadas en mercados estratégicos en crecimiento

En línea con la nueva estrategia LEAP 2030, Danfoss continúa fortaleciendo las posiciones de liderazgo global en los tres segmentos y se está invirtiendo en mercados clave como India, así como en mercados atractivos de alto crecimiento como los centros de datos.

Los centros de datos representan una de las mayores oportunidades en los tres segmentos. Ofrecen tecnología innovadora y sostenible para centros de datos refrigerados por aire y líquido, incluyendo conversión de energía y almacenamiento de energía.

Danfoss trabaja estrechamente con los clientes para dar servicio a los principales hiperescaladores y fabricantes de chips del mundo, brindándoles soluciones energéticamente eficientes y sostenibles. Siguen fortaleciendo las alianzas con actores clave a través de la participación en organizaciones como el Centro Paneuropeo de Innovación Net Zero para Centros de Datos.

Ofreciendo soluciones competitivas, innovadoras y sostenibles

Danfoss se compromete a aportar valor a los clientes mediante la innovación y el liderazgo tecnológico es un elemento clave de la estrategia LEAP 2030 e impulsa la inversión en I+D, lo que aumentó hasta el 5,6 % de las ventas en el primer semestre. Danfoss Climate Solutions ha invertido en la expansión de la oferta de compresores, mejorando el rendimiento, la eficiencia energética y la capacidad en tecnologías clave, como los compresores exentos de aceite Turbocor®, scroll y semiherméticos BOCK®. Danfoss Power Electronics and Drives ha reforzado su oferta de conversión inteligente de energía con la ampliación de la gama de productos iC7 Hybrid e iC7 Marine. Danfoss Power Solutions lanzó su nueva plataforma de bombas de pistón de circuito abierto, X1P, que ofrece un rendimiento, una fiabilidad y flexibilidad inigualables en un diseño compacto para su uso, por ejemplo, en minicargadoras y cargadoras compactas de orugas, miniexcavadoras y manipuladoras telescópicas.

La regionalización de la red de fabricación para brindar un mejor servicio a los clientes e impulsar la resiliencia es una prioridad estratégica.

Este año, Danfoss está finalizando una nueva planta de fabricación dedicada a compresores y sensores en México; refuerzan la presencia en China con la incorporación de un nuevo campus para una gama de productos que incluye sistemas hidráulicos móviles y compresores sin aceite Turbocor®; Danfoss está invirtiendo para aumentar la capacidad en más de 30 plantas de producción en EE. UU.



