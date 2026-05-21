Petco anuncia la adopción 110 mil y promueve la adopción en el marco del Día del Perro Raza Única

En México, se estima que hay cerca de 23 millones de perros, de los cuales alrededor de 16 millones viven en situación de calle, de acuerdo con el INEGI y la Federación Canófila Canina. Para Petco, alcanzar la cifra de 110 mil adopciones en México es reflejo de un esfuerzo sostenido para impulsar una cultura de adopción responsable

Con el lema «¡Ponte la camiseta de la adopción con Petco!», la empresa anuncia la adopción 110 mil, la cual será con una gatita llamada Saskia, refrendando así su compromiso con la adopción responsable y con la construcción de una cultura que reconozca el valor, la singularidad y el potencial de los perros de raza única en el marco del Día del Perro Raza Única.

Este logro se da gracias al programa permanente de adopción de Petco, iniciativa que cobra particular relevancia en México, donde se calcula que existen cerca de 23 millones de perros. De ese total, alrededor de 16 millones viven en la calle, y 6 de cada 10 habrían sido alguna vez animales de compañía que terminaron en el abandono, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Federación Canófila Mexicana.

«Cada adopción representa una nueva oportunidad para transformar la vida de una mascota y también la de una familia. Alcanzar las 110 mil adopciones refleja el impacto colectivo que se puede generar cuando se promueve una cultura de empatía, responsabilidad y bienestar animal», destacó Alejandro Ahuad, director general de Petco.

Asimismo, señalan que dentro de los hogares mexicanos, los perros de raza única representan aproximadamente el 25.59 % de las mascotas registradas, lo que confirma su presencia, valor y vínculo con miles de familias mexicanas.

Conmemorado cada 28 de mayo, el Día del Perro Raza Única busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la adopción responsable y celebrar la belleza, lealtad y carácter irrepetible de los perros de raza única. En este contexto, Petco destaca los avances alcanzados a lo largo de más de una década de trabajo continuo para abrir oportunidades a miles de mascotas que esperan una segunda oportunidad.

Desde el arranque de su programa de adopción en 2013, Petco ha promovido un modelo de colaboración con asociaciones y centros de rescate para facilitar procesos de adopción responsables, visibilizar a perros y gatos en situación vulnerable y acercar a más familias a la posibilidad de adoptar. Este esfuerzo ha contribuido a transformar la vida de miles de animales y a fortalecer una conversación pública más amplia sobre bienestar animal, abandono y corresponsabilidad social.

«Hablar de perros de raza única es reconocer que no existen etiquetas para el cariño, la lealtad y el vínculo que construyen con las familias. Por ello, se busca impulsar una conversación más positiva sobre la adopción y celebrar a todos esos perritos que encontraron una segunda oportunidad a través del rescate y el cuidado responsable», señaló Alejandro Ahuad.

En el marco de esta celebración, Petco realizará una pasarela nacional el próximo 24 de mayo a las 4:00 p.m., invitando a las familias mexicanas a presumir con orgullo a sus perritos de raza única. Asimismo, en la Ciudad de México se llevará a cabo un evento especial en la Plaza Puerta Tlatelolco, patrocinado por ORIJEN y ACANA, donde se buscará reunir la fotografía grupal más grande de perros de raza única como un homenaje a la adopción, la diversidad y el amor por las mascotas.

Con esta labor, Petco reitera la importancia de seguir impulsando acciones que fomenten la adopción informada, el cuidado responsable y el reconocimiento de los perros de raza única como compañeros de vida valiosos, resilientes y profundamente queridos en millones de hogares. En el marco de esta conmemoración, la empresa subraya que avanzar hacia una cultura de mayor empatía y responsabilidad es fundamental para reducir el abandono y generar un mejor entorno para las mascotas en el país.