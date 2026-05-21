Distintivo ESR® reconoce dos décadas de liderazgo de Unilever México como empresa socialmente responsable

El reconocimiento refuerza las prácticas de la compañía en ejes como sustentabilidad, impacto social y gobernanza. A lo largo de 20 años, Unilever de México ha destacado por liderar la sustentabilidad empresarial, impulsando innovación en productos y operaciones con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente

Unilever de México, con más de 60 años de trabajo en México enfocado en ética empresarial, sustentabilidad, inclusión y desarrollo social, fue reconocida por 20° año consecutivo por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable).

El reconocimiento valida las prácticas de la compañía en ejes como gobernanza, calidad de vida para sus colaboradores, vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente.

Con más de 7,000 colaboradores y cinco plantas de manufactura en operación, ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Nuevo León, todas abastecidas con 100 % energía renovable, Unilever de México mantiene una estrategia de crecimiento alineada con objetivos de impacto social y ambiental.

«El Distintivo ESR® representa un reconocimiento al trabajo de todos en Unilever de México para seguir fortaleciendo la manera en que operamos y nos relacionamos con las personas, las comunidades y el medio ambiente», señaló Mei Crespo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever de México.

Y agregó que, «detrás de cada avance, hay equipos que impulsan nuevas ideas, líderes que entienden el valor de la empatía y colaboradores que todos los días construyen una forma más consciente de trabajar entendiendo la responsabilidad social corporativa como una práctica diaria que atraviesa cada parte del negocio, desde la innovación y la cadena de suministro, hasta la cultura interna y el impacto que buscamos generar en las personas».

La compañía se ha consolidado como uno de los referentes del sector de consumo masivo, cuyos productos forman parte de millones de hogares mexicanos, con marcas icónicas como Rexona, AXE, Dove, Pond´s, Savilé, Knorr, Maizena, entre otras.

En materia ambiental, destacan iniciativas como la planta de aerosoles ubicada en CIVAC, Morelos, considerada la primera en Latinoamérica con cero emisiones operativas, así como el avance en el abastecimiento sustentable de materias primas. Actualmente, el 94 % de las hierbas y vegetales utilizados en sus caldos y sopas provienen de fuentes responsables.

La reciente incorporación de Unilever de una flota de tractocamiones eléctricos en el país, con capacidad para mover hasta 300 toneladas diarias de producto terminado, responde a la urgencia de disminuir el impacto del transporte. Desde las plantas de Tultitlán y Lerma, en el Estado de México, se generan 40 mil toneladas de alimentos al año, que abastecen al mercado nacional e internacional, logrando el objetivo de tener una cadena de valor con menor impacto ambiental.

En el ámbito social, la empresa ha impulsado proyectos enfocados en bienestar e inclusión. Uno de ellos es Dove para la Autoestima, iniciativa global que ha beneficiado a más de 100 millones de personas en el mundo, incluyendo miles en México, mediante acciones y contenidos orientados al fortalecimiento de la salud emocional, así como la autoestima en niños y niñas.

En cuanto a gobernanza, la compañía ha fortalecido sus políticas de diversidad e inclusión dentro de su operación, con una Junta Directiva integrada por mujeres en un 55 %, que sostiene su estrategia de liderazgo representativa. En 2026, Unilever de México recibió el «Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad», reconocimiento que valida sus acciones para garantizar accesibilidad y equidad dentro del entorno laboral.

En los últimos nueve años se mantiene como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+, de acuerdo con los criterios de Human Rights Campaign, con una cultura organizacional que promueve la diversidad, la equidad y la no discriminación como motores de crecimiento.

«El cambio ocurre cuando las decisiones consideran a las personas, con iniciativas que generan oportunidades y fortalecen comunidades, lo que al mismo tiempo se traduce en mejoras concretas en la vida cotidiana. En Unilever creemos que cada persona aporta un valor único, y nuestra misión es crear un entorno donde todos puedan desarrollarse plenamente», añadió Crespo.

Unilever de México es una de las 10 operaciones más importantes para la empresa a nivel global. Los productos elaborados en el país reflejan el talento, esfuerzo y pasión de su gente, contribuyendo al desarrollo nacional y su impacto global.