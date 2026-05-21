Cuando el arte cambia vidas: estudiantes de Picacho McGregor School convierten creatividad en impacto social en Los Cabos

860 personas asistieron al evento Velada de las Artes, donde estudiantes, familias, patrocinadores y negocios locales unieron esfuerzos para recaudar más de 800 mil pesos para la Fundación Corazón de Niño. Chileno Bay Foundation y El Dorado Foundation se sumaron a la iniciativa y contribuyeron a fortalecer la recaudación destinada al tratamiento médico de niños y adolescentes con cardiopatías congénitas

Picacho McGregor School celebró una nueva edición de la Velada de las Artes, un evento abierto a la comunidad donde estudiantes, familias, patrocinadores y negocios locales unieron esfuerzos para recaudar fondos a beneficio de Fundación Corazón de Niño, organización dedicada desde 2001 al diagnóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas en niños y adolescentes.

A través de esta iniciativa, el colegio busca que los alumnos comprendan desde temprana edad el impacto que pueden generar en su entorno y cómo la creatividad también puede convertirse en una herramienta de solidaridad y transformación social.

Más allá de una exhibición artística, la Velada funcionó como una experiencia educativa integral donde los estudiantes participaron activamente en proyectos que fortalecen habilidades emocionales y sociales como la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación y el sentido de comunidad.

De acuerdo con UNICEF, cuando niños y adolescentes participan en iniciativas sociales desde edades tempranas, desarrollan habilidades como liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración, además de fortalecer su conciencia social y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Asimismo, investigaciones sobre educación socioemocional han demostrado que las actividades artísticas ayudan a fortalecer la empatía, la expresión emocional y la sensibilidad hacia las necesidades de otras personas, particularmente cuando el arte se conecta con causas sociales reales.

Durante esta edición, 860 asistentes participaron en una experiencia con temática medieval que incluyó actividades como tiro con arco, lanzamiento con hachas, carrera de jabalíes, duelo con lanzas acolchadas, teatro guiñol y dinámicas recreativas para niños.

El evento también contó con venta de alimentos en colaboración con restaurantes locales y padres de familia, así como una exposición y venta de aproximadamente 160 obras de arte creadas por los propios alumnos del colegio, reafirmando cómo el talento estudiantil puede convertirse en una herramienta de impacto positivo para la comunidad.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la puesta en escena del musical Shrek, desarrollado completamente por estudiantes de preparatoria, quienes participaron en actuación, música, danza, escenografía, backstage, diseño de vestuario y producción general.

«Queremos que los alumnos vivan el arte no solo como una forma de expresión, sino también como una manera de conectar emocionalmente con otras realidades y entender que pequeñas acciones colectivas pueden cambiar vidas», señaló Silvia Sieck, directora general de Picacho McGregror School.

Además del apoyo de las familias y asistentes, el evento contó con la participación de patrocinadores y aliados estratégicos como fue Chileno Bay Foundation y El Dorado Foundation, organizaciones enfocadas en fortalecer a la comunidad mediante el apoyo a programas locales sin fines de lucro y proyectos que generan un impacto positivo en niños y familias de Baja California Sur.

Al final de la noche, el colegio entregó un cheque por más de 400 mil pesos a la Fundación Corazón de Niño, superando la meta propuesta. De igual manera, ambas fundaciones duplicaron lo recaudado por el colegio, llegando a un total final de 808,246 mil pesos. Estos recursos contribuirán al tratamiento médico de niños beneficiarios de la organización.

Con iniciativas como esta, Picacho McGregor School busca demostrar que el arte puede ir mucho más allá de la creatividad: puede convertirse en un vehículo para formar generaciones más empáticas, comprometidas y socialmente conscientes.